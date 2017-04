Vo Francúzsku zavreli volebné miestnosti, odhaduje sa úspech Macrona a Le Penovej

PARÍŽ 23. apríla (WebNoviny.sk) - Najúspešnejšími kandidátmi v prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku boli podľa prvých odhadov centrista Emmanuel Macron a líderka krajnej pravice Marine Le Penová. Po zatvorení volebných miestností o tom informovali francúzske televízne stanice France 2 a TF1.



Podľa odhadovaných výsledkov by mali Macron a Le Penová v súlade s očakávaniami postúpiť do druhého kola volieb, ktoré je naplánované na 7. mája. O úspechu uvedených kandidátov informovali s odvolaním sa na tzv. exit polly už v priebehu hlasovania médiá mimo Francúzska. V samotnom Francúzsku bolo možné takéto údaje zverejniť až po skončení volieb o 20.00 h..



Podľa údajov France 2 bol v prvom kole prezidentských volieb najúspešnejší Macron, ktorý získal 23,7 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Le Penová sa umiestnila na druhej priečke so ziskom 21,7 percenta. Odhad stanice TF1 predpovedá obom uvedeným kandidátom zisk 23 percent hlasov.