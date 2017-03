Voľby v Česku by vyhralo Babišovo ANO, Okamura silnie

PRAHA 14. marca (WebNoviny.sk) - Keby sa v Česku vo februári konali voľby do snemovne, zvíťazilo by hnutie ANO s 32 percentami hlasov pred druhými sociálnymi demokratmi (ČSSD), ktorí by získali 15 percent.



Do dolnej komory českého parlamentu by sa okrem toho dostalo päť ďalších strán. Rastie aj podpora hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. Vyplýva to z prieskumu agentúry Kantar TNS pre Českú televíziu. Informoval o tom portál Novinky.cz..





Podľa prieskumu by sa na tretej priečke umiestnila ODS s 10,5 percenta hlasov voličov. Komunistov (KSČM) by predbehla o pol percentuálneho bodu. Štvrtí by boli ľudovci (KDU-ČSL) so 7 percentami, nasledovali by okamurovci a TOP 09 (obe strany 6,5 percenta).





Starostovia a nezávislí (STAN) chcú ísť do volieb v dvojkoalícii s KDU-ČSL, ktorá potrebuje pre vstup do snemovne dosiahnuť namiesto päťpercentnej hranice až desaťpercentnú - STAN by podľa prieskumu získali dve percentá.



Podľa prepočtov českého denníka Právo by hnutie ANO malo 78 poslancov, ČSSD 38 kresiel, ODS 25 mandátov, komunisti 23, ľudovci 14 a po 11 zákonodarcov by mali SPD a TOP 09. Babišovci by si teda mohli vybrať, či vytvoria stredoľavú vládu s ústavnou väčšinou s ČSSD (128 poslancov) alebo stredopravý kabinet s ODS (103 kresiel).



Od posledného skúmania, ktoré sa uskutočnilo vlani v novembri, najviac oslablo ANO o 1,5 percenta, o rovnaké percento sú silnejší komunisti a ODS. Voliť by išlo až 69 percent ľudí, napísal portál Novinky.cz.



