Voľby by vyhral Smer, v prvej trojke aj SaS a národniari

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na prelome rokov, v decembri, alebo v januári, vyhral by ich so ziskom 25 percent Smer-SD a druhou najsilnejšou by sa stala s 15 percentami strana Sloboda a Solidarita (SaS).



Do parlamentu by sa dostalo aj v súčasnosti mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu volebných preferencií agentúry Median SK, o ktorom agentúru SITA informoval Michal Mislovič z Median SK. Preferencie Median SK zverejnil zaokrúhlene na pol percenta. .



Kotlebovci majú osem percent



Podľa volebného modelu, ktorý vyplynul z prieskumu, by si poslanecké kreslá v NR SR po Smere-SD a SaS rozdelilo ešte šesť strán. Tretia by bola Slovenská národná strana (SNS), ktorá v prieskume získala 11 percent a tesne za ňou OĽaNO-NOVA so ziskom 10 a pol percenta.



Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) získala v prieskume osem percent, Most-Híd sedem a pol percenta, KDH sedem percent a Sme rodina Borisa Kollára päť a pol percenta. Brány parlamentu by so ziskom menej ako päť percent hlasov voličov neprekročili SMK-MKP (4,0 %) a Sieť (2 %). Ostatné strany by volilo štyri a pol percenta opýtaných.



Voliť by išli najmä ľudia vo veku 65 rokov a viac



Účasť v hypotetických voľbách do NR SR v prieskume avizovalo 53,5 percenta respondentov. Volieb by sa zúčastnili najmä ľudia vo veku 65 rokov a viac (56,9 %). Ochotu ísť voliť deklarovali aj mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov (54,2 %), uvádza sa v prieskume. Podľa prieskumu by sa určite volieb zúčastnilo 34,5 % opýtaných, skôr áno odpovedalo 19,0 % respondentov. Odpoveď "určite nie" dalo na otázku "Keby zajtra boli voľby do Národnej rady SR, zúčastnili by ste sa ich?" 37,5 % respondentov a 6,5 % skôr nie a 2,5 % sa ešte nerozhodlo.



Median SK prieskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1058 respondentov vo veku 18 a viac rokov od 1. decembra 2016 do 22. januára 2017. Median SK v zverejnených výsledkoch prieskumu informuje, že "Volebný model" je odhadom "najpravdepodobnejšieho rozloženia podpory strán v hypotetických voľbách do Národnej rady SR, pokiaľ by sa konali v dobe opytovania. Zohľadňuje odlišnú mieru pravdepodobnosti účasti respondentov vo voľbách, podľa deklarovanej ochoty zúčastniť sa. Pri rozhodnutých voličoch model zahŕňa hlavnú preferovanú stranu, pri váhajúcich zahŕňa všetky zvažované strany s intenzitou, ktorá zohľadňuje silu naklonenia k jednotlivým stranám".