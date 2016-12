Vlhovú teší posun vpred:Všetko sa dá, keď človek chce

SEMMERING 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou dva dni z trojdňovej súťažnej zaberačky v rakúskom Semmeringu a zatiaľ vyslovuje spokojnosť. Ôsme a trináste miesto v dvoch obrovských slalomoch Svetového pohára 2016/2017 v alpskom lyžovaní v rozpätí 24 hodín a navyše v nie stopercentnej kondícii a náročných podmienkach jej dalo poriadne zabrať.



Po prvom kole stredajších pretekov bola dokonca ôsma a útočila na najlepší výsledok kariéry v tejto najtechnickejšej disciplíne, ale druhá jazda jej aj vinou zhoršených podmienok na trati nevyšla podľa predstáv a spadla vo výsledkovej listine o päť miest. Aj tak si veľmi váži, čo dosiahla.



"V prvom kole som konečne dala svoju jazdu a som šťastná z výkonu, aký som podala. V druhom kole som urobila nejaké chyby, jazdila opatrnejšie a zhoršila sa o pár priečok, ale aj trináste miesto je super. Podmienky boli oproti prvému kolu náročnejšie, začalo hustejšie snežiť, do toho pofukoval vietor a padla aj hmla, ale počasie si žiadna z nás nevyberá. Dalo sa to zájsť. Som síce trošku chorá, ale neriešim to. Lepšie je byť zdravá, no nie je to nič vážne a pretekať sa musí," referovala Petra Vlhová pre agentúru SITA.



Ešte krajší je pohľad na celkové poradie SP, kde je zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho na ôsmom mieste. "Som rada, že jazdím na úrovni dve disciplíny a som šťastná, že sa mi začalo dariť aj v obrovskom slalome. S trénerom sme na tom výrazne popracovali. Ako sa vraví, všetko sa dá, keď človek chce. Samozrejme, rezervy tam stále sú," prízvukovala Vlhová.



Na náročný súťažný program na konci starého a začiatku nového roka nenadáva, berie to ako nevyhnutnú realitu. "Snažím sa každý deň čo najviac zregenerovať a byť maximálne pripravená. Samozrejme, nie je ideálne jazdiť tri dni za sebou. V Semmeringu ma ešte čaká slalom a potom konečne deň voľna. Koniec roka a začiatok januára, to je vždy ťažké. Vedeli sme, koľko tam bude pretekov a do čoho ideme. Je toho veľa, ale netreba o tom zbytočne hovoriť, treba čo najlepšie jazdiť," uzavrela Vlhová.



Petra Vlhová v obrovskom slalome v sezóne Svetového pohára 2016/2017:



8. miesto - Sölden (Rak.) / 32 bodov



8. miesto - Semmering (Rak.) / 32 bodov



13. miesto - Killington (USA) / 20 bodov



13. miesto - Semmering (Rak.) / 20 bodov



22. miesto - Sestriere (Tal.) / 9 bodov



------------------------------------------------------------



celkovo 113 bodov a priebežne 12. pozícia v hodnotení disciplíny v SP