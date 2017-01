Vlhová začala vo Flachau vo veľkom štýle, stopol ju špicar

FLACHAU 10. januára (WebNoviny.sk) - Prvé kolo slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Flachau začala Petra Vlhová vo veľkom štýle, ale do cieľa došla v pokojnom tempe. Pri nástupe do cieľového stavu ju zastavil postrach všetkých slalomárok - špicar. Inými slovami, jednu z bránok neobišla, ale prešla cez ňu.



"Bola tam prechodová bránka. Vedela som, že je tam odklonený kopec, držala som vyššiu stopu. Držala som ju však až príliš. Chytila som ´špicara´. Bola to moja chyba. Je úplne jedno, kde človek zlyhá. Cítila som sa dobre, bola som rýchla, chcela som útočiť na víťazstvo," povedala Petra Vlhová v cieli 1. kola.



Aj vzhľadom na neisté prvé kolo v podaní Američanky Mikkaely Shiffrinovej je dvojnásobná škoda, že Vlhová v utorok večer vo Flachau nedokončila 1. kolo.



"Podľa medzičasov a najmä nasadenia v jej jazde to vyzeralo na podobný čas, aký mala líderka Hansdotterová. Lenže do cieľa nedošla. Čo už, taký je tento šport," uviedol Petrin brat Boris Vlha, neodmysliteľný člen realizačného tímu 21-ročnej Liptáčky. "Hnevá ma to, išla som do toho naplno. Mala som na veľmi dobrý výsledok. Vždy to zamrzí o to viac, keď človek skonči po dobrej jazde," úprimne zhodnotila Petra Vlhová.



Vlani sa vo Flachau z triumfu tešila Veronika Velez-Zuzulová a to dokonca dvakrát v rozpätí štyroch dní, keďže druhý slalom sa jazdil ako náhrada za nemecký Ofterschwang.