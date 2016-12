Vlhová si vyrovnala svoje maximum v obrovskom slalome

SEMMERING 27. decembra (WebNoviny.sk) - Aj vo štvrtom ženskom obrovskom slalome Svetového pohára 2016/2017 v alpských lyžiarskych disciplínach si slovenská reprezentantka Petra Vlhová pripísala body do celkového hodnotenia disciplíny.



Po ôsmom mieste v rakúskom Söldene, trinástej priečke v americkom Killingtone a 22. pozícii v talianskom Sestriere si v rakúskom Semmeringu 21-ročná Liptáčka vyjazdila ôsme miesto. Vyrovnala si tým kariérne výsledkové maximum v tejto disciplíne. Vlhová útočila z 21. priečky po prvom kole, ale v tom druhom dosiahla aj vďaka meniacim sa podmienkam na trati siedmy najlepší čas a stačilo jej to na posun na celkové ôsme miesto a 32 bodov do hodnotenia SP.



Víťazkou prvého z dvoch obrovských slalomov SP v Semmeringu sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová. Líderka celkového poradia vo Svetovom pohári zvíťazila s veľkým náskokom 78 stotín sekundy pred víťazkou predchádzajúcich dvoch obrovských slalomov v SP 2016/2017 Francúzkou Tessou Worleyovou a 1,09 s pred talianskou veteránkou Manuelou Moelggovou. Vlhovej patrí vo Svetovom pohári celkovo 9. priečka, v hodnotení obrovského slalomu je jedenásta.



Utorkový "obrák" bol náhradou za neuskutočnené podujatie z 20. decembra z francúzskeho Courchevelu, kde namiesto pretekárok na trati úradoval silný vietor. Elitné svetové alpské lyžiarky v Semmeringu počas troch dní 27. - 29. 12. odjazdia trio pretekov SP. Okrem dvoch obrovských slalomov to bude aj slalom, ktorý príde na rad vo štvrtok 29. 12. v atraktívnej podobe pod umelým osvetlením so začiatkami o 15.00 h a 18.00 h.



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:01,81 min, 2. Tessa Worleyová (Fr.) +0,78 s, 3. Manuela Moelggová (Tal.) +1,09, 4. Lara Gutová (Švaj.) +1,24, 5. Marta Bassinová (Tal.) +1,56, 6. Ana Drevová (Slovin.) +1,60,... 8. Petra Vlhová (SR) +1,65.