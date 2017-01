Vlhová na Nový rok nečakala, radšej už ráno trénovala



Livio Magoni (tréner Petry Vlhovej): S Peťou sme v posledných dňoch prispôsobili prípravu tomu, aby bola čo najlepšie nachystaná a aby kondične zvládla záhrebský slalom.ZÁHREB 2. januára (WebNoviny.sk) - Štvoro pretekov v rozpätí 13 dní, také nabité menu majú najlepšie svetové slalomárky tradične na prelome rokov. Záhrebský slalom je druhým zo štyroch a zároveň prvým v novom kalendárnom roku.



V ženskom kolotoči Svetového pohára má prívlastok jedného z najťažších. Prečo to tak je? "Je najťažší, lebo je najdlhší. V spodnej časti zvyknú niektoré dievčatá stresovať, často rozhoduje kondička. Druhé kolo navyše nachystá nemecký tréner, čiže môžeme čakať aj niektoré zvláštne postavenie bránok. S Peťou sme v posledných dňoch prispôsobili prípravu tomu, aby bola čo najlepšie nachystaná a aby kondične zvládla záhrebský slalom," uviedol Livio Magoni, tréner Petry Vlhovej, pre agentúru SITA.



Taliansky odborník prevzal vlani v lete trénerskú ruku nad talentovanou Liptáčkou a výsledok je zatiaľ nielen zotrvanie vo svetovej slalomovej špičke, ale aj výrazný posun nahor v obrovskom slalome. V najtechnickejšej disciplíne má Vlhová na konte už aj dve ôsme miesta, pričom vo všetkých piatich pretekoch v tejto sezóne bodovala do 22. priečky.



"Po príprave v Courcheveli Peťa ochorela, mala chrípku aj zvýšené teploty. Preto som bol pozitívne prekvapený z jej výsledkov v Semmeringu, kde skončila ôsma a trinásta. V slalome vypadla, ale bola tiež rýchla. Teraz je zdravá a cíti sa dobre," pokračoval Magoni, ktorý kedysi trénoval aj slovinskú šampiónku Tinu Mazeovú.



Na otázku, ako tím Vlhovej oslávil rozlúčku so starým a príchod nového roka, 53-ročný rodák zo Selvina Magoni odpovedal: "Silvestra sme strávili tréningom v Maribore a Nový rok tiež, ale už v Záhrebe. Nečakali sme ani do polnoci, len aby sme mohli už o ôsmej ráno byť na svahu. Táto časť sezóny je najdôležitejšia. V nahustenom programe Svetového pohára sa dá získať veľa bodov, preto som všetkých v tíme poprosil, aby sa skoncentrovali na túto hlavnú prioritu."