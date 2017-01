Vlhová je štvrtá, na Shiffrinovú stráca 48 stotín sekundy

MARIBOR 8. januára (WebNoviny.sk) - V prvom kole slalomu Svetového pohára v Maribore bola najrýchlejšia fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová. Priebežné pódium patrí aj Švajčiarke Wendy Holdenerovej (+0,17 s) a Hansdotterovej (+0,38). Za najlepšou trojkou je Petra Vlhová s odstupom 48 stotín sekundy za líderkou Shiffrinovou.



Druhá Slovenka Veronika Velez-Zuzulová nedokončila prvé kolo. "Urobila som chybu. Sama neviem, čo sa vlastne stalo. Musím si pozrieť video a vyhodnotiť si to. Nemyslím si, že za to môže krátky tréningový výpadok. Riskovala som. Slalom je aj o takýchto chybách," uviedla Veronika Velez-Zuzulová na webe pravda.sk.



Prvé kolo slalomu na trati Radvanje postavil taliansky tréner Vlhovej Livio Magoni. Mariborský kopec nie je profilom taký náročný ako ten záhrebský spred pár dní, kde sa slalomové ženské preteky skončili totálnym triumfom Sloveniek - "V Maribore profil kopca od začiatu padá, ale nie je to nič náročné. Verím, že tréner to postavil tak, aby nám to s Veronikou vyhovovalo," povedala Petra Vlhová ešte pred nedeľňajšími pretekymi pre RTVS.



Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 12.15 h.



Slalom žien - 1. kolo:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 49,84 s, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,17, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,38, , 5. Nina Lösethová (Nór.) +0,56, 6. Šárka Strachová (ČR) +0,82.