Vlci si po štvrťfinálovom vyradení Zvolena brúsia zuby na Nitru

Po dvoch zápasoch semifinálovej série medzi Banskou Bystricou a Martinom sa v pondelok večer začne aj súperenie medzi Nitrou a Žilinou. Oba tímy....

NITRA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Po dvoch zápasoch semifinálovej série medzi Banskou Bystricou a Martinom sa v pondelok večer začne aj súperenie medzi Nitrou a Žilinou. Oba tímy sa vo vyraďovacej časti stretli iba dvakrát a tím, ktorý postúpil, napokon získal majstrovský titul.



Vyrovnaná vzájomná bilancia .



V sezóne 2005/2006 to boli Žilinčania, ktorí vyradili Nitru v semifinále. O desať rokov neskôr, teda v minulej sezóne, uspeli vo štvrťfinále Nitrania. V aktuálnej sezóne je vzájomná bilancia mimoriadne vyrovnaná, obe družstvá v základnej časti vyhrali po tri zápasy.





Nitra mala pred semifinále viac času na oddych, pretože štvrťfinále s Popradom „vybavila“ expresne rýchlo v štyroch zápasoch. „Rovnakú situáciu sme zažili aj pred rokom. Vieme tak, čo nás čaká,“ priznal najproduktívnejší hráč Nitry Marek Slovák. "Musíme dobre začať, prvé dva dosť veľa povedia o celej sérii. Tie keď zvládneme, tak budeme na koni,“ myslí si Henrich Ručkay.



Menšie problémy Ručkaya a Šišku



S výnimkou menších problémov H. Ručkaya a Juraja Šišku nemá tréner Nitry Andrej Kmeč starosti s kádrom, všetci hokejisti sú zdraví. "V základnej časti sme s nimi odohrali vyrovnané zápasy a v play-off to bude rovnaké. Čakáme ťažké zápasy,“ povedal Kmeč. Podľa skúseného Juraja Štefanku si jeho tím musí dávať pozor na najproduktívnejšieho hráča súťaže Mareka Hovorku. "Musíme hrať svoju hru a naplno,“ povedal.



Žilinčania vo štvrťfinále . Na prípravu tak mali minimum času. "Oddýchli sme si a ideme ďalej. Úbytok energie ide stranou, vpred nás ženie eufória. Motivácia je obrovská,“ povedal Marek Hovorka. "Dúfam, že to bude zaujímavá séria,“ praje si Rastislav Konečný, spolu s Hovorkom najlepší strelec Žilinčanov. „Chceme v Nitre uspieť hneď v prvom zápase a všetko k tomu smerujeme,“ prezradil kouč Milan Jančuška.



Vyjadrenia Nitranov a Žilinčanov priniesla RTVS.



