Vlaňajší finalisti sú blízko k postupu. Real privíta Bayern, Atlético nastúpi v Leicestri

V utorok sú na programe dva odvetné zápasy štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov. Obhajca trofeje Real Madrid vyzve Bayern Mníchov,....

MADRID / LEICESTER 17. apríla (WebNoviny.sk) - V utorok sú na programe dva odvetné zápasy štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov. Obhajca trofeje Real Madrid vyzve Bayern Mníchov, o druhé stretnutie utorňajšieho večera sa postarajú Leicester City a Atlético Madrid.



Real Madrid triumfoval v mníchovskej Allianz Arene predovšetkým vďaka skvelému druhému polčasu 2:1 a pred druhým zápasom na svojom trávniku má veľmi nádejné vyhliadky na prienik do siedmeho semifinále za sebou. "Biely balet" sa na štvrťfinálovú odvetu s Bayernom naladil sobotňajším ligovým triumfom na ihrisku Sportingu Gijón (3:2). .



Šťastie neprichádza iba tak



Kouč Realu Zinedine Zidane urobil v základnej jedenástke až deväť zmien oproti duelu v Mníchove, Madridčania si napriek tomu pripísali cenný triumf v boji o majstrovský titul v La Lige. "Los Blancos" v Astúrii dvakrát zmazali manko súpera zásluhou Isca a Álvara Moratu, prvý menovaný napokon v 90. min druhým gólom v zápase vystrelil hosťom tri body.



"Vo futbale šťastie neprichádza iba tak. Musíte tvrdo pracovať a v každom stretnutí vyvinúť veľké úsilie. Jedine takto si šťastie nakloníte na svoju stranu. Naše mužstvo dokáže narobiť problémy ktorémukoľvek súperovi. Je to v našej DNA, Real Madrid vždy bojuje až do konca tak ako v Gijóne," povedal Zidane podľa oficiálnej stránky madridského klubu. "Sporting dvakrát viedol, ale opäť sa prejavil bojovný duch Realu Madrid a dokázali sme to zvrátiť. Kým rozhodca poslednýkrát nefúkne do píšťalky, netreba sa vzdávať. Teším sa, že som strelil víťazný gól a pomohol nášmu mužstvu," povedal hrdina "Merengues" Isco.





Portugalčan Cristiano Ronaldo v stretnutí v Mníchove ako prvý hráč v histórii pokoril v európskych pohárových dueloch hranicu 100 gólov (98 strelil v LM, dva zásahy zaznamenal v Európskom superpohári, pozn.). "Keď som v LM zaznamenal prvé góly, vtedy by ma ani len nenapadlo, že raz dosiahnem takéto číslo. Moje dva góly proti Bayernu boli jednoducho neuveriteľné. Teším sa, že prišli v dôležitom víťaznom dueli. Streliť 100 gólov v pohárovej Európe je pre mňa obrovská česť," vyhlásil podľa portálu denníka AS 32-ročný rodák z Madeiry a smerom k utorňajšiemu duelu doplnil: "Pred odvetou máme miernu výhodu. Dúfam, že fanúšikovia budú stáť za nami a pomôžu nám, pretože to bude tvrdý boj. Verím, že opäť vyhráme a postúpime ďalej."



Bayern aj Real majú 16 titulov



Bayern a Real získali v európskom pohári číslo jeden dohromady 16 primátov. Bavori triumfovali 5-krát, "Los Blancos" sú s jedenástimi prvenstvami absolútnym kontinentálnym rekordérom. Bayern sa na Štadióne Santiaga Bernabéua doteraz predstavil 12-krát s bilanciou 2-1-9. Madridský tím aktuálne ťahá v LM na domácom trávniku dvanásťzápasovú sériu bez prehry.



Bayernu v domácom vystúpení proti Realu chýbal zranený kanonier Robert Lewandowski. Poliak sa však už vystrábil z problémov s pomliaždeným ramenom a vyhlásil, že v španielskej metropole je pripravený nastúpiť. "Som v pohode, všetko je v poriadku," povedal 28-ročný rodák z Varšavy po nedeľňajšom tréningu pre klubovú televíziu Bavorov.



"Die Roten" v sobotu v I. bundeslige iba remizovali na pôde Bayeru Leverkusen (0:0), tréner Carlo Ancelotti bol však s výkonom mužstva spokojný. "Tím sa ukázal v dobrom svetle. Hrali sme s nasadením, mali sme veľa príležitostí, ale remíza ako bola táto, sa občas pritrafí," skonštatoval skúsený taliansky kormidelník. "Pozitívne bolo, že sa nám darilo dostávať sa do šancí. Do utorka ešte máme trochu času zlepšiť niektoré herné prvky. Veríme si, sme veľmi motivovaní a tešíme sa na stretnutie v Madride. Vydáme zo seba všetko, aby sme tam uspeli," nadviazal Rakúšan v službách mníchovského klubu David Alaba.



Ani jeden z týchto veľkoklubov nenastúpi v utorok v najsilnejšom zložení. Real Madrid bude musieť oželieť služby dvojice stopérov Pepe a Raphael Varane, neistá je účasť Garetha Bala. Na strane Bayernu je otázny štart stredných obrancov Jéroma Boatenga a Matsa Hummelsa.



Atlético môže dosiahnuť semifinálové triple



Neúspešný vlaňajší finalista Atlético Madrid sa môže tretíkrát v priebehu štyroch rokov prebojovať medzi najlepšie európske kvarteto. "Rojiblancos" v prvom štvrťfinálovom dueli doma triumfovali nad anglickým Leicestrom City 1:0 zásluhou svojej najväčšej hviezdy Antoina Griezmanna, ktorý skóroval z pokutového kopu.



"Utorňajší duel je pre nás mimoriadne dôležitý. Určite pôjdeme na maximum," vyhlásil Belgičan v službách Atlética Yannick Ferreira Carrasco po sobotňajšom ligovom triumfe nad Osasunou Pamplona (3:0). "Odveta v Leicestri? Očakávam ťažký zápas, tvrdý boj. Dôležité bude neinkasovať gól, súper je doma veľmi silný," skonštatoval podľa webu football-espana.net kouč "Los Colchoneros" Diego Simeone.



Leicester City je na kontinentálnej pohárovej scéne málo ostrieľaným tímom. Doteraz odohral iba 17 duelov. V minulosti dvakrát stroskotal práve na Atléticu. V 1. kole Pohára víťazov pohárov 1961/1962 dominovalo mužstvo zo španielskej metropoly po výsledkoch 1:1 vonku a 2:0 doma, v sezóne 1997/1998 prešlo Atlético cez Leicester do 2. kola Pohára UEFA po dvoch triumfoch (2:1 doma a 2:0 vonku).





Leicester má stále šancu



Úradujúci anglický šampión v sobotňajšom súboji Premier League remizoval na trávniku Crystal Palace (2:2), hoci viedol 2:0. Leicester v tohtosezónnych domácich dueloch LM ani raz nezaváhal - na konte má štyri víťazstvá. V osemfinále dokonca vyradil iný španielsky tím FC Sevilla. "Naším cieľom bolo, aby sme po prvom zápase mali šancu na postup. Doma sme schopní otočiť to v náš prospech. Na našom trávniku sme silní a som si istý, že Atlético dostaneme do úzkych," povedal stredopoliar "LCFC" Andy King.



Niekdajší tréner anglickej reprezentácie Sam Allardyce sa domnieva, že "líšky" z Leicestru môžu cez Atlético Madrid preniknúť do semifinále LM a pridať ďalší veľký príbeh do klubovej kroniky. "Áno, majú šancu, pretože v tomto období hrajú veľmi dobre," vyhlásil 62-ročný "Big Sam" pre Leicester Mercury. "Dokázali otočiť osemfinále proti FC Sevilla a to isté sa im s trochou šťastia môže podariť aj teraz. Nádejou Leicestru v odvete je Jamie Vardy," dodal Allardyce, ktorý svoj jediný duel na lavičke "Albiónu" odkoučoval 4. septembra minulého roka v Trnave.



Semifinálový žreb LM je na programe v piatok 21. apríla vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, v semifinále sa môžu stretnúť aj mužstvá z rovnakej krajiny.







Real Madrid (Šp.) - Bayern Mníchov (Nem.), rozhoduje: Viktor Kassai (Maď.) - prvý zápas: 2:1



Leicester City (Angl.) - Atlético Madrid (Šp.), rozhoduje: Gianluca Rocchi (Tal.) - prvý zápas: 0:1