Vlády 27 štátov Európskej únie dostanú usmernenia, ako vyjednávať o brexite

BRUSEL 31. marca (WebNoviny.sk) - Predseda Európskej rady Donald Tusk predloží v piatok členským štátom Európskej únie návrh pravidiel, ktorých sa Brusel plánuje pridržiavať počas vyjednávania o ukončení členstva Spojeného kráľovstva. Predbežné znenie týchto usmernení dostanú vlády zvyšných 27 členských štátov Európskej únie. Podľa spravodajskej stanice BBC tieto body predurčia tón a pravidlá ťažkých vyjednávaní, ktoré by sa mali zavŕšiť konečnou dohodou o odchode Londýna.





Lídri EÚ trvajú na tom, že Británia musí najskôr pristúpiť na podmienky tzv. brexitu a až následne sa bude vyjednávať o budúcich vzťahoch. Londýn zase požaduje, aby sa o týchto veciach rokovalo súbežne. Proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ oficiálne odštartovala britská premiérka Theresa Mayová v stredu listom, ktorý Tuskovi odovzdal britský veľvyslanec pri EÚ Tim Barrow. Britská vláda tak oficiálne uplatnila príslušný článok Lisabonskej zmluvy..



Tusk sa aktuálne nachádza na Malte a návrh pravidiel vyjednávania by mal kolegom zaslať dnes ráno. Podľa BBC budú následne tieto pravidlá zverejnené na webovej stránke Európskej rady. Tieto usmernenia budú obsahovať hlavné zásady vyjednávania a mali by tiež zahŕňať detaily ohľadne toho, ako EÚ chce, aby boli rokovania štruktúrované.





Schválenie navrhovaných usmernení bude predmetom mimoriadneho summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v Bruseli 29. apríla. Hlavný vyjednávač Európskej komisie pre brexit Michel Barnier povedal, že zásadnou podmienkou úspešného presadzovania požiadaviek voči Británii je jednotný postoj zvyšných 27 členov.



Po schválení rámcovej podoby rokovaní s Londýnom bude Barnierov tím poverený vypracovaním podrobných smerníc, ktoré by mala schváliť v máji Rada EÚ pre všeobecné záležitosti. Necelý rok po britskom referende sa budú môcť začať samotné rokovania pod vedením Barniera a osobitného člena britskej vlády Davida Davisa.



