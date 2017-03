Vládny návrh na zrušenie amnestií je podľa Žitňanskej dobrým kompromisom

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Vládny návrh na zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara je podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej dobrým kompromisom, aby sa našlo 90 hlasov na zrušenie Mečiarovych amnestií. Ako povedala v utorok v parlamentnej rozprave, tento návrh obhajuje, pretože priama cesta k zrušeniu amnestií ani dnes nemá v pléne podporu 90 hlasov. „Potom stojíme pred otázkou, či o pol roka prídeme s návrhom znova, alebo či sa nepokúsime nájsť dnes také riešenie, ktoré umožní zrušiť amnestie,“ uviedla. Zároveň pripomenula, že návrh na zrušenie amnestií bol predložený osemkrát a nikdy neprešiel.





Žitňanská pripomenula, že rozhodnutia Ústavného súdu SR viackrát kritizovala, alebo mala iný názor na rozhodnutia tohto súdu, čo však nič nemení na tom, že je zo súčasnej diskusie frustrovaná. „Obávam sa situácie, že nesúhlasiac s niektorými rozhodnutiami ústavného súdu chceme spochybňovať inštitúciu, ktorá je kľúčová pre fungovanie liberálnej demokracie. Netrúfam si pri všetkej mojej kritičnosti k rozhodnutiam ústavného súdu všetkých jeho sudcov spláchnuť do jedného vreca a nazvať ich straníckymi nominantmi,“ povedala. Zároveň odmietla, že by vládny návrh prenášal zodpovednosť na ústavný súd, ako to tvrdil poslanec Ján Budaj..



Opozičná poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO) ministerke pripomenula, že návrh možno je dobrý kompromis, ale len vládnych strán. „Opozícia bola z neho vylúčená,“ zdôraznila.



Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo ich zrušiť trojpätinovou väčšinou, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.