Vládna kríza v Česku môže skončiť do desiatich minút, Sobotkovi stačí odchod Babiša

Vládna kríza v Českej republike sa môže skončiť v priebehu desiatich minút, ak minister financií Andrej Babiš (ANO) opustí svoj post. Vyhlásil to....

PRAHA 5. mája (WebNoviny.sk) - Vládna kríza v Českej republike sa môže skončiť v priebehu desiatich minút, ak minister financií Andrej Babiš (ANO) opustí svoj post. Vyhlásil to český premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka po rokovaní s prezidentom Milošom Zemanom. ČSSD je podľa Sobotku pripravená rýchlo sa dohodnúť s hnutím ANO a KDU-ČSL na obnovení vlády. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Babiša udali nahrávky .



Premiér na tlačovej konferencii po stretnutí so Zemanom na Pražskom hrade novinárom povedal: "Vládna kríza sa môže v priebehu desiatich minút skončiť. Stačí, ak Andrej Babiš uzná svoju zodpovednosť stačí, ak podpredseda vlády a minister financií Andrej Babiš uprednostní záujem Českej republiky a stabilitu Českej republiky pred svojou túžbou zotrvať vo funkcii ministra financií. Potom sme schopní sa veľmi rýchlo dohodnúť na rekonštrukcii koaličnej vlády, potom sme schopní sa dohodnúť, kto tú vládu bude viesť," vyhlásil Sobotka.



Prezidenta Zemana tiež poinformoval o nahrávkach, v ktorých údajne Babiš dával redaktorovi denníka MF Dnes Markovi Přibilovi úlohy. Sobotka to pokladá za dôkaz, že kolega z vlády verejnosti klamal, keď v minulosti dôrazne tvrdil, že médiá neovplyvňuje.



Stretnutie sa zmenilo na frašku



Premiér na tlačovej konferencii tiež povedal, že na rokovaní Zemanovi zhrnul dôvody, prečo sa s ním chcel stretnúť. Jedným z dôvodov sú nejasnosti okolo Babišovho podnikania a jeho korunových dlhopisov. Priniesol mu preto analýzu Babišových obchodných aktivít a aj analýzu odpovede, ktorú Babiš zaslal predsedovi snemovne Janovi Hamáčkovi (ČSSD), kde vysvetľoval podozrenia z daňového podvodu.



Sobotka načrtol prezidentovi aj postup, akým sa teraz chce sociálna demokracia uberať. Vláda podľa neho môže pokračovať ďalej, avšak bez Babiša.



Stretnutie Sobotku so Zemanom na Pražskom hrade sa však zmenilo na frašku, napísal portál Novinky.cz. Niektorí politici to dokonca označili za "nedôstojnú komédiu" (predseda TOP 09 Miroslav Kalousek) či "politické dno" (predseda ODS Petr Fiala).



Slovná potýčka s prezidentom



Sobotka povedal, že ho prijatie na Hrade prekvapilo. Obaja ústavní činitelia sa pred novinármi dostali do slovnej potýčky. Zeman odišiel zo sály, vyzdobenej na prijatie Sobotkovej demisie, ešte počas Sobotkovho príhovoru. Premiér však pritom neprišiel podať demisiu, ale očakával iba spoločné konzultácie a spoločný fototermín. Toto očakávali aj desiatky prítomných novinárov.



Zeman však pred odchodom zo sály vyhlásil, že pracovníci Úradu vlády Hrad informovali, že premiér prinesie demisiu. Prezident dodal, že plánu sa bude držať a poďakoval Sobotkovi za jeho prácu. Uviedol ešte, že obrad odovzdávania demisie sa nebude opakovať.



Sobotka sa na tlačovej konferencii už nechcel k Zemanovmu prijatiu vracať. Podľa neho je zbytočné udalosť komentovať, lebo by to odvádzalo pozornosť od podstaty veci - teda od ministra financií, ktorý je zaťažený vážnymi problémami a škandálmi.



