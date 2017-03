Vládna koalícia kradne, klame a podvádza, myslí si Krajniak

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Tri najväčšie chyby súčasnej vládnej koalície sú, že kradne, klame a podvádza. V diskusnej Relácii Sobotné dialógy RTVS tak dnes zhodnotil situáciu rok po voľbách poslanec Milan Krajniak (Sme rodina).



Ako príklad podvodu Krajniak označil to, ako vláda vznikla, keďže strany SNS a Most-Híd pred voľbami tvrdili, že spolu do koalície nepôjdu. Ako príklad klamstva uviedol Krajniak bilboardy s predsedom vlády Robertom Ficom, na ktorých sľuboval stabilné ceny energii. Kradnutie zase podľa neho vystihuje kauza okolo verejných obstarávaní spojených s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ alebo zadĺženie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. .



Monopoly môžu za problém v energetike



Poslanec Miroslav Číž (Smer-SD) označil Krajniakove tvrdenia za "číry bulvár". Za problémovú situáciu v oblasti energetiky podľa neho môžu monopoly a oligopoly, ktoré vznikli v priebehu vládnutia pravicových vlád. Vláda sa podľa neho po voľbách sformovala rýchlo a efektívne, pričom ju čakala výzva vo forme slovenského predsedníctva.



"Vláda urobila počas predsedníctva Slovensku obrovskú prestíž v zahraničí," uviedol s tým, že po skončení predsedníctva sa zameriava na prijímanie opatrení potrebných pre krajinu. Číž pripustil, že v súčasnosti je na Slovensku slabá účinnosť boja proti korupcii. Prečo to tak je sa podľa neho treba pýtať kompetentných, teda kriminalistov a nezávislých odborníkov. Problémom však podľa neho je, že v oblasti korupcie sa často už len podozrenia vydávajú za hotové fakty.



Riešením korupcie je výmena vlády



Krajniak upozornil, že Slovensko je v indexe vnímania korupcie na druhom najhoršom mieste v Európe, pričom za nami je už len Moldavsko. "Pred nami sú aj krajiny ako Albánsko a Macedónsko," zdôraznil s tým, že na vine je zlé fungovanie polície, prokuratúry a súdov. Riešením je podľa neho výmena vlády, keďže tá má na boj proti korupcii možnosti, ale nevyužíva ich. "Stačí nepodvádzať a nekradnúť a občania v tomto štáte sa budú mať lepšie," vyhlásil.



Diskutujúci v relácii rozoberali aj problematiku vzostupu extrémistických nálad na Slovensku. Podľa Číža je hlavnou príčinou tohto fenoménu nerovnosť a existenčná neistota. Podľa Krajniaka je extrémizmus dôsledkom neriešenia zásadných otázok. Zároveň kritizoval protiextrémistickú novelu z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, ktorá je podľa neho najväčším obmedzením slobody prejavu od roku 1989. "Teraz musí človek dokazovať, že on nie je extrémista," povedal. "Keď sa rozkrádanie zastaví, ľudia uvidia, že má zmysel rešpektovať zákony," dodal.



