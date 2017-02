Vladimíra zatkla polícia, sestre a švagrovi hrozil zabitím

BRATISLAVA/TRENČÍN 13. februára (WebNoviny.sk) - Jeden až päť rokov za mrežami hrozí 46-ročnému Vladimírovi. Dlhé mesiace muž, väčšinou posilnený alkoholom, obťažoval vyhrážkami svoju sestru a jej manžela.



Ako informoval trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička, hrozil im zabitím a podpálením chalupy. Pri minulotýždňovom vyčíňaní vnikol do ich domu, vynadal im a vzápätí sa išiel vyspať do jednej z izieb, kde ho policajti zadržali. .



Hrozí mu jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho vzatie do väzby.