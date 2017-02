Vláda schválila akčný plán, štát dá na Rómov desaťtisíce eur

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Podporiť finančnú inklúziu marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom zvýšenia finančnej gramotnosti, zlepšenia prístupu k finančným službám, ochrany pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a sprístupnenia nástrojov oddlžovania je globálnym cieľom akčného plánu pre oblasť finančného začlenenia stratégie pre integráciu Rómov. Akčné plány na svojom tohtotýždňovom zasadnutí schválila vláda. Spomedzi akčných plánov je novinkou práve oblasť finančnej gramotnosti.



Ako sa píše v materiáli, k naplneniu globálneho cieľa majú prispieť aj ďalšie opatrenia, ako napríklad pilotný program svojpomocnej výstavby vlastníckeho bývania financovaného prostredníctvom mikropôžičiek, vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov a poradenské služby na tému účinnej ochrany proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekútorov či vytvorenie Národného programu finančnej gramotnosti zraniteľných skupín a oddlžovania zraniteľných skupín..



Aj Rómovia potrebujú sporiace účty



Materiál pripomína, že prístup k základným finančným službám, ako sú sporenie, platby a úvery, dokáže pozitívne ovplyvniť život chudobných, keďže chudobné domácnosti potrebujú rovnako širokú škálu finančných služieb ako bohatšie domácnosti, napríklad vo forme sporenia pre prípad výpadku príjmov, (mikro-)pôžičiek alebo finančného vzdelávania, ktoré pomôže zlepšiť finančné hospodárenie domácností.



"Výskum Svetovej banky v krajinách strednej a východnej Európy ukázal, že rómske domácnosti majú väčšie ťažkosti pri dosahovaní finančného zabezpečenia než majoritná populácia. Iba 29 percent rómskych domácností na Slovensku má v banke bežný účet a menej ako päť percent má sporiaci účet, čo sú výrazne nižšie hodnoty ako u väčšinovej populácie," píše materiál s tým, že analýza tiež ukazuje, že 64 percent rómskych domácností žije viac ako tri kilometre od najbližšej pobočky banky. U väčšinovej populácie je to 36 percent obyvateľov.



Počet dlhodobo nezamestnaných by mohol klesnúť



"Obmedzený prístup rómskych domácností k finančným službám spojený s nízkou finančnou gramotnosťou podporuje rozširovanie fenoménu úžerníctva a nelegálne praktiky úverových spoločností a spôsobuje ťažko riešiteľnú zadlženosť jednotlivcov a celých rodín," uvádza sa v materiáli.



Na naplnenie akčného plánu pre oblasť finančného začlenenia budú potrebovať 290-tisíc eur, z toho viac ako 50-tisíc zo štátneho rozpočtu. Akčné plány predložilo ministerstvo vnútra, pracoval na nich aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.



Tvrdí, že ak by sa tieto akčné plány v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania aj zamestnanosti naplnili, mali by sme deti chodiace do škôlok, potom do základných škôl, a nie špeciálnych, a následne možno až do stredných škôl. Takisto by sme mali aj menej dlhodobo nezamestnaných či viac zdravotných osvetárov v komunitách. Na opatrenia by malo ísť dokopy vyše 300 miliónov, z toho 170 miliónov by malo ísť do oblasti vzdelávania.