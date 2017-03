Vláda rozhodne o návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií

Ústavné riešenie zrušenia Mečiarových amnestií by malo byť na dnešnom stredajšom rokovaní vlády. Po pondelkovom rokovaní koaličných lídrov....

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Ústavné riešenie zrušenia Mečiarových amnestií by malo byť na dnešnom stredajšom rokovaní vlády. Po pondelkovom rokovaní koaličných lídrov to uviedol premiér Robert Fico. „Došlo medzi nami k dohode, ktorá umožňuje schváliť na rokovaní vlády novelizáciu ústavy a príslušné rozhodnutie, ktoré bude viesť k zrušeniu,“ povedal v pondelok Fico. Presné znenie takéhoto riešenia predstavia až dnes.





O zrušení Mečiarových amnestií bude parlament rokovať už na budúci týždeň na marcovej schôdzi NR SR. Možno už v prvý týždeň zasadnutia parlamentu budú Mečiarove amnestie zrušené, uviedol premiér s tým, že okrem Mečiarových amnestií musia byť zrušené aj milosti bývalého prezidenta Michala Kováča. .



Témou budú tiež najmenej rozvinuté okresy



Počet okresov zahrnutých do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mohol rozšíriť. Úpravou koeficientu nezamestnanosti, podľa ktorého sa určuje, ktoré okresy do programu spadajú, by mohlo pribudnúť k súčasným 12 ďalších päť okresov - Košice-okolie, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Snina. Uvádza sa to v informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov, ktorú na rokovanie vlády predkladá na pokyn premiéra Roberta Fica splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.



"Bolo by to v súlade s potrebami a záujmom okresov, ale vyžadovalo by si to ďalšie posilnenie kapacít na strane štátu a zásadnú revitalizáciu systémového nastavenia regionálneho rozvoja. Pridaním okresov by sa zvýšil počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v najmenej rozvinutých okresoch na 190 000 osôb," uvádza sa v materiáli.





Dokončenie už prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukcií v objektoch ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) respektíve postavenie nových by malo postupne znamenať zvýšenie ubytovacích kapacít pre väznené osoby o vyše 2 000 miest. Hovorí o tom Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 za rok 2016, ktorá obsahuje aj návrh na zrevidovanie dlhodobých cieľov pre roky 2017 až 2020.



Rokovať sa bude aj o predaji počas sviatkov



V tomto čísle je zahrnutých aj 832 miest v novej väznici v Rimavskej Sobote. O jej výstavbe sa však zatiaľ definitívne nerozhodlo, v súčasnosti sa pracuje na dodatku objemovej a architektonickej štúdie. Materiál na rokovanie vlády predkladá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Zbor v súčasnosti zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu na Slovensku v 18 ústavoch. V roku 2018 by mala byť ukončená prebiehajúca rekonštrukcia ústavov v Bratislave a Dubnici nad Váhom.



Pre havarijný stav sa musí začať predovšetkým s rekonštrukciou objektu Okál v ústave Nitra – Chrenová, ktorý je v havarijnom stave. Materiál hovorí aj o tom, že od roku 2013 je negatívny trend v schopnosti obsadiť niektoré miesta pracovníkov zboru. Priemerný počet neobsadených funkčných miest vzrástol z 2,87 percenta na súčasných 4,54 percenta. V dokumente sa tiež píše o potrebe prijatia zmien, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť zboru na trhu práce.



Vláda by mala tiež zaujať stanovisko k poslaneckému návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má od 1. mája tohto roka zaviesť zákaz maloobchodného predaja počas 16 sviatočných dní v roku. Cez Veľkonočný pondelok by pritom boli obchody zatvorené do 14:00 a 24. decembra po 12:00. "Časť spotrebiteľov, ale aj samotných zamestnancov môže voľný čas využiť na rozvíjanie tradičných rodinných hodnôt,“ uviedli predkladatelia, ktorými sú ôsmi poslanci Národnej rady SR za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. V súčasnosti sú obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.