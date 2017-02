Vláda rozhodla, kedy v tomto roku prejdeme na letný čas

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - V tomto roku prejdeme na letný čas v nedeľu 26. marca. O 02:00 stredoeurópskeho času posunieme hodiny na 03:00 letného času.



Uvádza sa to v nariadení vlády o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021, ktoré kabinet schválil. Týmto nariadením sa preberajú príslušné právne záväzné akty Európskej únie. Európska komisia je povinná každých päť rokov uverejniť oznámenie, ktoré obsahuje časový plán uvádzajúci dátumy, kedy sa začína a končí obdobie letného času..



V nariadení sa ďalej uvádza, že letný čas v roku 2018 sa začne v nedeľu 25. marca, v roku 2019 to bude nedeľa 31. marca, v roku 2020 sa bude meniť čas 29. marca a v roku 2021 to bude 28. marca.



Podľa nariadenia bude koniec letného času v roku 2017 v nedeľu 29. októbra, v roku 2018 v nedeľu 28. októbra, v roku 2019 v nedeľu 27. októbra, v roku 2020 v nedeľu 25. októbra a v roku 2021 v nedeľu 31. októbra. V týchto dňoch o 03:00 letného času sa posunú hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času.