Vláda poskytne štyri milióny eur na rozvoj športu, projekt je zameraný na deti a mládež

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Vláda poskytne 4 milióny eur na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, vybudovanie detských ihrísk, výmenu umelého trávnika na multifunkčných ihriskách či nákup športovej výbavy.



Ide o dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. Ako informoval úrad vlády, projekt je predovšetkým zameraný na deti a mládež. Na výstavbu multifunkčných ihrísk je vyhradených 2,1 mil. eur, na detské ihriská 1,2 mil. eur, na výmenu umelého trávnika 300-tisíc eur a na nákup športovej výbavy 400-tisíc eur. Výška podpory pre jeden projekt sa môže pohybovať od 500 do 40-tisíc eur..



Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza sa na stránke www.vlada.gov.sk v časti Úrad vlády SR - Dotácie alebo na webovom sídle gestora, ktorým je splnomocnenec vlády pre mládež a šport, www.sport.vlada.gov.sk. Termín predkladania žiadostí je do 31. mája. Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorá posudzuje každú žiadosť jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa presne stanovených kritérií. O odporučení či neodporučení projektu na podporu rozhodujú jej členovia hlasovaním. Podmienkou pre uzavretie zmluvy so žiadateľom je okrem iného aj absolvovanie seminára Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne a mieste konania seminára bude každý žiadateľ vopred písomne informovaný.



