Vláda nemá alternatívu, tvrdí Fico. Prezradil aj, z čoho je nervózny a koho by radšej chcel v opozícii

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Súčasná koalícia zložená zo strán Smer SD, SNS a Most-Híd je stabilná. Slovensko patrí do jadra Európskej únie, nie na okraj. Hranice integrácie sú však určené základnými zmluvami, a tie netreba otvárať. Sme si vedomí, že kohézna politika EÚ sa bude meniť, možno v nej bude menej peňazí, ale musí byť pružnejšia.





Slovensko je pre investorov príťažlivá krajina, ale firmy majú problém nájsť zamestnancov. Preto treba podporovať duálne vzdelávanie a technické smery v školách. Vyplýva to zo slov premiéra Roberta Fica o roku vlády na dnešnom HNClube, ktorý organizujú Hospodárske noviny. .



V opozícii chce radšej štandardných politikov



Podľa Fica trvalo nejaký čas, kým si na seba v koalícii zvykli, keďže sa spojili strany, ktoré nemajú v princípe nič spoločné.



„Béla Bugár bol vždy na inej strane barikády, Andrej Danko prišiel so svojou reformovanou SNS a ja po roku môžem skonštatovať, že krajina je stabilná a darí sa jej. Mňa skôr zaujíma, aká je alternatíva a tu som nervózny,“ povedal Fico s tým, že by bol pokojnejší, ak by mal opozíciu typu Ivana Mikloša či Mikuláša Dzurindu, keďže toto boli štandardní politici.





„Ale máme tu veľmi zvláštnu opozíciu. Ten, čo sa stavia do polohy lídra opozície, pomaly hovorí, že poďme preč z EÚ, z jadra. Ísť preč z jadra je takmer ako odísť z EÚ,“ povedal na margo šéfa opozične najsilnejšej strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. „Máme dať spiatočku a povedať, že chceme byť v druhej, tretej kategórii?,“ pýtal sa Fico.



Ako dodal, ostatné strany nepočul vyjadrovať sa k európskym témam.



Odpovedal na otázky podnikateľov



Premiér vysvetlil, že je zástancom toho, aby bolo Slovensko v jadre EÚ. Je si vedomý, že Európska únia bude čoraz viac viacrýchlostná, nemyslí si ale, že na zmeny fungovania EÚ treba otvárať základné zmluvy.



„Sú krajiny, ktoré o takejto potrebe hovoria, ale preto, aby zmeny v zmluvách umožnili dezintegráciu, napríklad Poľsko, aby národné štáty mali väčšie právomoci. My chceme status quo, ktorý umožňuje mechanizmus posilnenej spolupráce,“ vysvetlil premiér. Ako príklad uviedol tému európskeho prokurátora, ku ktorému sa prihlásilo 16 krajín vrátane Slovenska.



Šéf slovenskej exekutívy si je vedomý, že zmeny v EÚ sa budú týkať aj kohéznych fondov. „Sú veľké diskusie, ako bude vyzerať kohézna politika. Už nebude toľko peňazí, ale chceme, aby bolo viac pružnosti, menej byrokracie,“ uviedol premiér s tým, že 85 percent verejných investícií sú financované z eurofondov. Prvý problém ale nastane pri brexite, keďže ostane v súčasnom finančnom rámci jeden rok bez príspevkov Veľkej Británie.



Na diskusii Fico odpovedal aj na otázky podnikateľov. Podľa Fica sa Slovensku darí, investori majú o krajinu záujem, ale majú problém so zamestnancami. Preto podľa Fica treba podporovať duálne vzdelávanie.



Premiér avizoval, že štát by na seba mohol prevziať časť výdavkov na duálne vzdelávanie. Takisto pripomenul, že po dohode s predsedami vyšších územných celkov budú riešiť aj stredné školy. Fico si myslí, že treba hlavne podporovať technické odbory, a nie politológiu či sociálnu prácu. Zároveň vyzval podnikateľov, aby, ak majú pocit, že sa stretli s netransparentným správaním, tak mu „zaklopali na dvere“.