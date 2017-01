Vláda je funkčná a stabilná, vyhlásil premiér Fico

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská vládna koalícia je funkčná a stabilná. Vyhlásil to na dnešnej besede premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico za prítomnosti koaličných partnerov Bélu Bugára (Most-Híd) a Andreja Danka (SNS). "Rok 2016 bol jedným z najturbulentnejších rokov v modernej histórii nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. Po marcových voľbách sa do parlamentu prvýkrát dostáli extrémisti a miesto si udržali aj cirkusanti a diletanti," povedal Fico.



"Po rokoch rivality vznikla vláda historického kompromisu, ktorá sa zaviazala udržať v krajine stabilitu a demokraciu a svojimi krokmi a rozhodnutiami v prospech ľudí postaviť hrádzu proti extrémizmu. Po trištvrte roku konštatujem, že koalícia je funkčná a stabilná. Dôverujeme si, rešpektujeme sa a sme pripravení veľmi tvrdo pracovať. Sme partia, kde platí slovo, kde keď sa na niečom dohodneme, tak to platí," uviedol premiér s tým že ich dnešné spoločné vystúpenie je odpoveďou všetkým, ktorí broja za "akési predčasné voľby".



Podľa neho je to umelá bublina. "Máme pred sebou množstvo práce, ku ktorej sme sa zaviazali v spoločnom programovom vyhlásení," zdôraznil. O predčasných voľbách podľa Fica hovoria najmä tí, ktorí sa nevedia na ničom dohodnúť, ani na tom, kedy sa majú stretnúť. "To nemôže byť alternatíva stabilnej vlády, ktorá vznikla," povedal.



Podľa Fica je dôležitá hlavne bezpečnosť



"Treba uvažovať aj o spoločnej európskej armáde. Slovensko musí byť schopné chrániť svoje hranice a chrániť ľudí v domovoch," dodal. Fico ako premiér a líder ľavicovej strany Smer-SD upozornil na to, že rok 2017 bude rokom akcie, keď vláda bude napomáhať k zvyšovaniu životnej úrovne občanov a bude presadzovať štandardné sociálne opatrenia.



"V koalícii máme vzájomný rešpekt. Ako my rešpektujeme mierne liberálnu orientáciu našich partnerov, tak oni rešpektujú naše ľavicové riešenia," uviedol. "Koaliční partneri sa môžu spoľahnúť, že Smer-SD bude držať slovo," povedal.



Bugár hovorí o osožnom programe



Predseda strany Most-Híd Béla Bugár zdôraznil, že koalícia predstavila osožný program pre Slovensko. "V roku 2017 sa chceme zamerať na tri hlavné priority. A to na právny štát, regionálny rozvoj, menšinové práva a občiansku spoločnosť," predstavil Bugár. Okrem toho plánujú zaviesť protikorupčnú doložku v každom zákone, aby zmenšili priestor na korupciu.



Taktiež chcú riešiť otázku, ako postihovať internetovú kriminalitu. Most-Híd chce rovnako zabezpečiť zdravší život v regiónoch, prísnejšie chrániť životné prostredie a podľa Bugára plánujú zriadiť tzv. Zelený vzdelávací fond. Most-Híd sa zameria aj na rozvoj školstva, používanie menšinového jazyka a kultúry.



Danko súhlasil so slovami partnerov



Predseda strany SNS a šéf parlamentu Andrej Danko vyjadril súhlas so slovami svojich koaličných partnerov, že Slovensko je pripravené plniť úlohy. "Slovensko sa nemuselo za vládu hanbiť," povedal v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. Danko zdôraznil, že je potrebné, aby vláda aj parlament riešili problémy bežných ľudí. Koalícia chce podľa neho rozvíjať sociálny pilier a počúvať ľudí a ich problémy.



"Táto vláda je stabilná, rokovania NR SR prebiehajú hladko, pretože sú všetky veci konzultované na úrovni vlády a čo je najdôležitejšie, že ľudí nezaťažujeme konšpiráciami, ale že veľmi citlivo vnímame, že ľudia majú právo mať sa lepšie a chceli by sme k tomu prispieť," povedal. Ako dodal za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť. Na margo opozície uviedol, že "každý deň môžu meniť svoje politické programy, nezodpovedajú sa nikomu".