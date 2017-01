Víťazom šprintu v Ruhpoldingu sa stal Francúz Fourcade

RUHPOLDING 13. januára (WebNoviny.sk) - Francúzsky biatlonový fenomén Martin Fourcade si stále drží úžasnú formu. V piatok zvíťazil v nemeckom Ruhpoldingu v rýchlostných pretekoch na 10 km na úvod individuálneho diania v rámci 5. kola Svetového pohára 2016/2017.



V dvanástom tohtosezónnom súperení dosiahol deviaty triumf a suverénne figuruje na čele priebežného celkového poradia i hodnotenia šprintu: v tejto disciplíne uspel štvrtý raz z piatich možností (aj Östersund, Pokljuka a Nové Mesto na Morave). Rýchlostné preteky v Ruhpoldingu patrili M. Fourcadovi aj v rokoch 2012 (ako súčasť MS) a 2013. V predchádzajúce sezóne sa v tomto dejisku presadil vo vytrvalostných pretekoch a "mass-štarte".



Eberharda prekonal o rovných 18 sekúnd



Fourcade mal štartové číslo 60 a na tlačovej besede podľa webu Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) povedal: "Počas mojich príprav som sledoval obrazovku a videl som, že Julian aj Emil Hegle strieľali čisto. Zatúžil som zvládnuť to tiež." Eberhard si podľa ORF povzdychol: "Pre mňa to boli od prvých po záverečné metre perfektné preteky. Fakt netuším, kde by som ešte mohol nahnať nejaký čas..." Svendsen uviedol: "Veľmi som chcel zvíťaziť, lenže prví dvaja tiež. Nemôžem sa príliš koncentrovať na Martina, treba sa zameriavať na vlastné výkony."



Martin Fourcade v piatok o rovných 18 sekúnd prekonal Rakúšana Juliana Eberharda, víťaza šprintu na nedávnom 4. kole SP v nemeckom Oberhofe (Francúz vtedy skončil ôsmy). Tretí bol Nór Emil Hegle Svendsen s odstupom 39,7. Všetci traja predviedli bezchybnú streľbu.



Rýchlostné preteky v Ruhpoldingu vôbec nevyšli slovenskej štvorici. Matej Kazár obsadil 67. priečku, Martin Otčenáš skončil na 85. mieste, Tomášovi Hasillovi patrí 91. post a Michal Šima sa na 103. pozícii nevyhol trojcifernému výsledku medzi 107 klasifikovanými.



Fourcade dosiahol svoje 56. víťazstvo



Dvadsaťosemročný rodák z Perpignanu Martin Fourcade dosiahol svoje 56. víťazstvo vo SP. V tomto ročníku neuspel iba v stíhacích pretekoch v Östersunde a v šprinte aj pretekoch s hromadným štartom v spomenutom minulotýždňovom Oberhofe. Držiteľ dvoch zlatých medailí zo ZOH 2014 v ruskom Soči (tieto výsledky sa mu nezohľadňujú do oficiálnych štatistík zo Svetového pohára) sa usiluje o šiesty triumf v seriáli v rade aj o rovnaký počet malých glóbusov bez prerušenia v šprinte.



Martin Fourcade vedie vo SP pred Nemcom Simonom Schemppom o priepastných 260 bodov. Pred tretím Rusom Antonom Šipulinom má náskok 273 bodov. V šprinte je Francúz na čele o 72 bodov pred Svendsenom



V sobotu o 14.30 h príde v Ruhpoldingu na rad šprint žien na 7,5 km. V nedeľu program uzavrú stíhačky mužov na 12,5 km (11.30 h), resp. žien na 10 km (14.45 h).







1. Martin Fourcade (Fr.) 22:34,2 min (0), 2. Julian Eberhard (Rak.) +18,0 s (0), 3. Emil Hegle Svendsen (Nór.) +39,7 (0), 4. Arnd Peiffer (Nem.) +51,8 (0), 5. Simon Schempp (Nem.) +52,8 (1), 6. Dmitrij Malyško (Rus.) +56,2 (0), 7. Dmitro Pidručnij (Ukr.) +59,5 (0), 8. Ole Einar Björndalen (Nór.) +1:00,4 min (1), 9. Dominik Landertinger (Rak.) +1:02,8 (1), 10. Lars Helge Birkeland (Nór.) +1:07,7 (0),... 67. Matej Kazár +2:29,9 (3), 85. Martin Otčenáš +3:16,3 (4), 91. Tomáš Hasilla +3:30,7 (4), 103. Michal Šima (všetci SR) +4:17,1 (3)



1. Martin Fourcade (Fr.) 670 bodov, 2. Simon Schempp (Nem.) 410, 3. Anton Šipulin (Rus.) 397, 4. Arnd Peiffer (Nem.) 369, 5. Erik Lesser (Nem.) 361, 6. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 360, 7. Ole Einar Björndalen (Nór.) 345, 8. Maxim Cvetkov (Rus.) 339, 9. Julian Eberhard (Rak.) 334, 10. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 312,... 57. Tomáš Hasilla 24, 64. Martin Otčenáš 12, 74. Matej Kazár (všetci SR) 7



1. Martin Fourcade (Fr.) 274 bodov, 2. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 202, 3. Julian Eberhard (Rak.) 186, 4. Arnd Peiffer (Nem.) 169, 5. Simon Schempp (Nem.) 160, 6. Anton Šipulin (Rus.) 150, 7. Erik Lesser (Nem.) 140, 8. Ole Einar Björndalen (Nór.) 135, 9. Maxim Cvetkov (Rus.) 126, 10. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 112,... 63. Tomáš Hasilla (SR) 6