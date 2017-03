Víťazom pretekov Tirreno-Adriatico sa stal druhýkrát Quintana, Sagan mal šťastie v nešťastí

BENEDETTO DEL TRONTO 14. marca (WebNoviny.sk) - Kolumbijský reprezentant Nairo Quintana z tímu Movistar sa stal celkovým víťazom cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico, zaradených do seriálu WorldTour. Quintana zopakoval svoj triumf spred dvoch rokov a zaradil sa k dvojnásobným šampiónom tradičného podujatia dvoch morí Talianom Giuseppemu Sarronimu a Francescovi Moserovi, Dánovi Rolfovi Sörensenovi, Švajčiarovi Tonymu Romingerovi ako aj Talianovi Vincenzovi Nibalimu.





Quintana svoj celkový triumf potvrdil v záverečnej siedmej etape, ktorou bola časovka na 10 km so štartom aj cieľom v Benedetto del Tronto na pobreží Jadranského mora. Napriek rovinatému a pre skvelého kolumbijského vrchára nevyhovujúcemu profilu si Quintana udržal dostatočný náskok 25 sekúnd pred Austrálčanom Rohanom Dennisom a 36 sekúnd pred Francúzom Thibautom Pinotom..



Víťazom časovky sa stal spomenutý Dennis z tímu BMC Racing (11:18 min) s náskokom 3 sekúnd pred Holanďanom Josom van Emdenom (LottoNL-Jumbo) a ďalším austrálskym cyklistom Michaelom Hepburnom (ORICA-Scott), ktorý zaostal rovnako o 3 sekundy za víťazom. Austrálsky špecialista Dennis stiahol pôvodné manko 1:06 min na konečných 25 sekúnd, ale na celkové víťazstvo mu to nestačilo. "Bola to náročná trať s minimom oddychu, jazdilo sa v protivetre. Etapové víťazstvo a celkové druhé miesto je veľký úspech nielen pre mňa, ale celý tím BMC," povedal Rohan Dennis na webe Cyclingnews.



Sagan mal šťastie v nešťastí



Šťastie v nešťastí mal v časovke slovenský cyklista Peter Sagan. Dvojnásobný a úradujúci majster sveta sa na trase v poslednej chvíli vyhol zrážke so ženou so psom, ktorá pomaly kráčajúc po priechode pre chodcov skrížila cestu nič netušiacemu a v červenom drese víťaza bodovacej súťaže jazdiacemu Saganovi. Líder tímu Bora-Hansgrohe musel výrazne pribrzdiť. Napokon využil rozdelený obrubník na okraji cesty na to, aby obišiel nečakanú prekážku z ľavej strany ohrozujúc pritom divákov stojacich pri trati.



Napokon sa všetko dobre skončilo, hoci Sagan počas neplánovaného spomalenia nabral poriadne časové manko a po príchode do cieľa bol priebežne na 72. mieste s odstupom 1:15 min na holandského lídra Josa van Emdena.



Teší sa už na sobotňajšiu klasiku



"Tiež som psíčkar, ale, prosím, dajte si záležať na bezpečnosti jazdcov!" objavilo sa v súvislosti s incidentom na twitterovom profile Petra Sagana. Neskôr v priamom prenose Eurosportu poznamenal: "Všimol som si ich dosť neskoro, ani som nemohol poriadne brzdiť. Našťastie, nič sa mi nestalo a ani nikomu inému. Podstatné je, že sa nič vážne neudialo a teším sa už na sobotňajšiu klasiku Miláno - San Remo."



Peter Sagan vyhral dve etapy na tohtoročnej edícii Tirrena vrátane náročného nedeľňajšieho dojazdu v meste Fermo, kde zdolal celú plejádu silných vrchárov. Pred utorkovou záverečnou časovkou mu v celkovej klasifikácii patrilo 47. miesto s odstupom 21:47 min na Quintanu. Oficiálne výsledky mimo najlepšej desiatky zatiaľ nie sú známe.



Tirreno-Adriatico 2017 - výsledky:



1. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing 11:18 min, 2. Jos van Emden (Hol.) LottoNL-Jumbo +3 s, 3. Michael Hepburn (Aus.) ORICA-Scott +3, 4. Stephen Cummings (V. Brit.) Dimension Data +8, 5. Prmož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo +11, 6. Maciej Bodnar (Poľ.) Bora-Hansgrohe +15.



1. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 25:56:27 h, 2. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing +25 s, 3. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +36, 4. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo +45, 5. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +58, 6. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:01.