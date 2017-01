Víťazná Velez-Zuzulová mala ísť k lekárovi, nie na kopec

ZÁHREB 3. januára (WebNoviny.sk) - Dusivý kašeľ po takmer prebdenej noci a celková slabosť organizmu. To je diagnóza, s ktorou sa chodí k lekárovi, nie na kopec lyžovať. Veronika Velez-Zuzulová však mala pred sebou veľký cieľ.



Slalom v Záhrebe bol doteraz jedným z tých, kde si až tak veľa radosti z dobrých výsledkov nevyužila. Jedno tretie miesto za 10 rokov na Sljeme bolo pre stálicu svetového slalomu málo. A v utorok to zmenila vo veľkom štýle. Priali jej aj okolnosti, keďže suverénka ostatných 3-4 sezón Američanka Mikaela Shiffrinová aj ďalšia veľká súperka Švajčiarka Wendy Holdenerová nedokončili už v 1. kolo.







Veronika v ňom excelovala, keď v najdlhšom slalome v kolotoči SP a na svahu, kde jazdia Svetový pohár aj muži, ako jediná reálne atakovala jednu minútu a utvorila si potrebný náskok do druhej jazdy. V ňom to na úvodnej strmine opäť "rozbalila" naplno a hoci v cieľovom hangu jej už dochádzali sily, potrebný náskok si uchovala. Jej radosť v cieli bola o to väčšia, že na stupňoch pre víťazky skončila hneď za ňou krajanka Petra Vlhová.



Na kopci nad Záhrebom sa zrodilo historické víťazné double v podaní Sloveniek okorenené tretím miestom Češky Šárky Strachovej. V cieli im aplaudovalo 7500 divákov. Za víťazstvo na prestížnych pretekoch Snow Queen Trophy sa dáva korunka pre jej kráľovnú, ktorá je teraz po prvý raz zo Slovenska.



"Čo sme si povedali na stupňoch s Petrou, to nie je do médií. Keď mi však domáca legenda Janica Kosteličová odovzdávala víťaznú korunku, povedala, že je rada, že stále jazdím a pritom plakala," uviedla Veronika Velez-Zuzulová pre slovenské médiá.



K svojmu heroickému výkonu, keď bola počas pretekov limitovaná zdravotným stavom, ďalej povedala: "Po 1. kole som nemala najlepší pocit, ale keď som videla, ako prichádzajú ostatné dievčatá do cieľa s narastajúcimi odstupmi, vedela som, že toto nebudú jednoduché preteky. V 2. kole som sa snažila atakovať už v úvodnej časti, lebo so vedela, že naspodku už veľa času nezískam. Mala som svoju stratégiu, ktorú som aj naplnila. Tá radosť v cieli stála za to. Splnil sa mi sen zvíťaziť v Záhrebe."



Velez-Zuzulová priznala, že tieto preteky sú náročné za každých okolností, nieto ešte v jej zlom zdravotnom stave. "Včera večer som začala pokašliavať a takmer vôbec som nespala. Cítila som slabosť, ale bola som pripravená bojovať. Zložiť zbrane nie je môj štýl, Teraz ma čaká odber krvi v nemocnici, aby zistili či to nie je nejaký vírus," pokračovala slalomová stálica.



Do nedele by bola rada opäť fit, lebo Svetový pohár v slalome pokračuje v rýchlom slede pretekmi v Maribore. Bolo by škoda, ak by tam nemohla podať stopercentný výkon, keďže momentálne znížila náskok suverénky Shiffrinovej v hodnotení slalomu v SP zo 110 na 10 bodov. "Takto nad tým určite neuvažujem. To je skôr vec vás novinárov. Sezóna pokračuje aj po tomto mojom víťazstve a za seba môžem povedať, že budem bojovať do konca," dodala unavená, ale šťastná víťazka.