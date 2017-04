Víťazmi jubilejného Národného behu Devín sa stali Maďari Gregor a Kácserová

Jubilejný sedemdesiaty ročník Národného behu Devín - Bratislava sa skončil maďarským triumfom. Medzi mužmi prekvapujúco zvíťazil výkonom 35:48....

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Jubilejný sedemdesiaty ročník Národného behu Devín - Bratislava sa skončil maďarským triumfom. Medzi mužmi prekvapujúco zvíťazil výkonom 35:48 min László Gregor, v ženskej kategórii obhájila triumf spred roka Zita Kácserová (40:28 min). Súťaž mužov na 11 625 km dlhej trati spod devínskeho brala vyhral suverénne Gregor, šesťnásobný majster Maďarska na 5000 m, 10 000 m a v krose, ktorý presne o minútu zdolal držiteľa víťazného hetriku z ostatných troch edícií Joela Mwangiho. Tridsaťjedenročný Keňan z Nairobi, ktorý rovnako behá za maďarský Benedek Team, začal približne od polovice trate bojovať s veľkou krízou a do cieľa v bratislavskom prístave už len doklusal



Gregor dovŕšil pódiovú postupku na Devín - Bratislava, ale nepriblížil sa k traťovému maximu 34:00, ktoré predviedol v roku 2014 práve Mwangi. Najlepší Slovák bol v aktuálnom ročníku špecialista na triatlon Matúš Verbovský (ŠK Atléti BS), ktorý si však dobre počína aj v atletických súťažiach. Dobehol tretí za 37:17 min..



Zita Kácserová premenila piatu účasť na piate pódiové umiestnenie a zároveň dosiahla čistý víťazný hetrik. V roku 2012 bola druhá, 2014 tretia a v ostatných troch ročníkoch nenašla premožiteľku. Za víťazkou sa zoradila silná štvorica slovenských bežkýň, z ktorej mala najviac síl tiež už triatlonistka Nikola Čorbová (KAMI PROFIT), ktorá sa však vlani neúspešne pokúšala kvalifikovať na OH v Riu de Janeiro v maratóne. Tretia dobehla Lucia Kovalančiková (VŠC Dukla Banská Bystrica).



Na 70. ročníku obľúbeného behu Devín - Bratislava bolo prihlásených dovedna 7536 bežcov, na klasickom Devíne 6773 a na "Malom Devíne" 763. Jubileum priamo na trati behom oslávili aj známe slovenské športové persóny: bronzový medailista z OH 2000 vo vodnom slalome Juraj Minčík či vicemajster sveta v cyklistike 1994 Milan Dvorščík. Úradujúci olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth bol štartérom "Malého Devína" (2600 m) a napokon ho aj odbehol.



Výsledky - Devín - Bratislava (11 625 km):



1. László Gregor (Maď./Benedek Team) 35:48 min, 2. Joel Mwangi (Keňa/Benedek Team)) 36:48, 3. Matúš Verbovský (ŠK Atléti BS) 37:17, 4. Branislav Šarkan (MKŠS AK Kysucké Nové Mesto) 37:24, 5. Imrich Pástor (AK Slávia TU Košice) 37:33, 6. Marek Hladík (autozeriavy.com, všetci SR) 37:57



1. Zita Kácserová (Maď./Benedek Team) 40:28 min, 2. Nikola Čorbová (KAMI-PROFIT) 42:01, 3. Lucia Kovalančíková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 42:53, 4. Zuzana Durcová (Spartak Myjava) 43:10, 5. Petra Fašungová (Bratislava) 43:49, 6. Lucia Beláková (Sporta Sport Team, všetky SR) 44:49