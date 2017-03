Víťazkami štafiet v Pjongčangu sa stali Nemky, Slovenkám sa nedarilo

Nemecké biatlonistky Nadine Horchlerová, Maren Hammerschmidtová, Denise Herrmannová a Franziska Hildebrandová sa stali víťazkami nedeľňajších....

PJONGČANG 5. marca (WebNoviny.sk) - Nemecké biatlonistky Nadine Horchlerová, Maren Hammerschmidtová, Denise Herrmannová a Franziska Hildebrandová sa stali víťazkami nedeľňajších pretekov štafiet na 4x6 km v kórejskom Pjongčangu na záver programu žien v rámci ôsmeho z desiatich podujatí zarátaných do Svetového pohára 2016/2017. Poradili si teda aj bez líderky priebežného celkového poradia vo SP Laury Dahlmeierovej, v dejisku budúcoročných ZOH hrdinky šprintu aj stíhačky.



Druhé skončili Nórky Kaia Wöien Nicolaisenová, Hilde Fenneová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová, ktoré zaostali o 22,8 sekundy. O desatinku za nimi tretie boli Češky Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová a Gabriela Koukalová. Len o ďalšiu desatinu sekundy štvrté finišovali Švédky Chardine Sloofová, Mona Brorssonová, Emma Nilssonová a Anna Magnussonová..



Slovenkám sa nedarilo. V zložení Paulína Fialková (0+4), Ivona Fialková (1+4), Terézia Poliaková (0+3) a Jana Gereková (1+3) obsadili so streleckou bilanciou 2+14 pätnáste miesto pri manku 3:40,8 min. V nedeľu sa uskutočnia aj štafety mužov na 4x7,5 km (11.45 h). Seriál ešte bude mať zastávky vo fínskom Kontiolahti (8. - 12. marca) a nórskom Osle-Holmenkollene (17. - 19. marca).



Nemky získali malý glóbus v tejto disciplíne, ich prevaha bola absolútna. Triumfovali vo všetkých piatich zarátaných súpereniach. Slovenky v Ázii klesli z dvanástej na konečnú štrnástu priečku. V Pjongčangu nedokázali nadviazať na ôsme miesto z februárových majstrovstiev sveta v rakúskom Hochfilzene.



"Bol to veľmi, veľmi vydarený deň," povedala Hildebrandová pre ARD a k oslavnej zástave v ruke v záverečných metroch dodala: "Vždy som po takom niečom túžila, je to veľká potecha."



1. Nemecko (Nadine Horchlerová, Maren Hammerschmidtová, Denise Herrmannová, Franziska Hildebrandová) 1:07:35,6 h (1+7), 2. Nórsko (Kaia Wöien Nicolaisenová, Hilde Fenneová, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová) +22,8 s (1+11), 3. Česko (Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Gabriela Koukalová) +22,9 (1+9), 4. Švédsko +23,0 (0+7), 5. Taliansko +25,9 (0+11), 6. Francúzsko +1:18,8 min (2+12), 7. Ukrajina +1:27,2 (0+9), 8. Kanada +1:34,0 (0+7), 9. Kazachstan +2:05,2 (1+9), 10. Bielorusko +2:07,1 (0+8),... 15. Slovensko (Paulína Fialková, Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Jana Gereková) +3:40,8 (2+14)



1. Nemecko 300 bodov, 2. Francúzsko 248, 3. Ukrajina 224, 4. Nórsko 202, 5. Česko 197, 6. Taliansko 197, 7. Švédsko 187, 8. Bielorusko 167, 9. Rusko 166, 10. Poľsko 154, ... 14. Slovensko 141