Víťazi druhého ročníka súťaže o ihriská Žihadielka sú známi

Víťazi druhého ročníka súťaže o ihriská Žihadielka sú známiV lete vyrastie na Slovensku ďalších desať detských ihrísk Žihadielok. O tom kde, rozhodli v hlasovaní ľudia. .Bratislava 9.3.2017 ( WBN/PR ) – Druhá desiatka miest, v ktorých sa od leta budú nachádzať fantastické detské ihriská Žihadielka, je známa. Víťaznú desiatku pre rok 2017 tvoria: Trnava, Trenčín, Levice, Piešťany, Senica, Handlová, Galanta, Skalica, Tvrdošín a Modra. V hlasovaní na stránke www.zihadielko.sk o tom rozhodli ľudia. O možnosť získať ihrisko Včielky Maje a jej kamarátov sa uchádzalo 67 miest, ktoré v období od 16. januára do 28. februára získali spolu viac ako 1,7 milióna hlasov. „Projekt Žihadielko opäť dokázal, že ľudia sa dokážu spojiť pre dobrú vec. Desaťtisíce ľudí a celé mestá sa usilovne snažili získať pre seba moderné a bezpečné detské ihrisko. Víťazov mohlo byť iba desať, no predovšetkým nás teší víťazstvo fair-play. Počas viac ako šiestich týždňov hlasovania sme nezaznamenali žiadne porušenia pravidiel a súťaž prebehla naozaj korektne,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika, a dodal: „Ihriská budeme víťazným mestám odovzdávať postupne počas leta. Verím, že sa stanú miestami skutočnej detskej radosti a budú miestom stretávania sa celých rodín.“ Hlasovať v projekte Žihadielko mohol skutočne každý, bez akéhokoľvek obmedzenia. Jediným predpokladom bola registrácia na webe zihadielko.sk a jej potvrdenie prostredníctvom kódu z SMS správy. Bonusový hlas bolo možné získať po absolvovaní jednoduchej hry s Včielkou Majou. Stačilo úspešne absolvovať virtuálnych sto metrov. Počas trvania súťaže nalietala Maja celkovo viac ako 221 000 km, alebo inak povedané – Zem obletela 5,5-krát.O ihriská Žihadielka bojovalo svojimi hlasmi Slovensko premiérovo v roku 2016. Víťaznými mestami sa vtedy stali Banská Bystrica, bratislavská Dúbravka, Šaľa, Pezinok, Sereď, Dolný Kubín, Stropkov, Myjava, Šahy a Vrbové. Aj v roku 2017 súperili o ihriská mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Desiatka víťazov z predošlého roku sa do súťaže už nemohla zapojiť. Z 94 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa súťaže 67 miest. Podľa počtu obyvateľov boli rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To prebiehalo v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získali prvé dve mesta z každej kategórie.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to je EPDM liata guma, pre väčšie štrk Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je spolu 870 000 €.Počet obyvateľov 30.000 a viac: Trenčín (138& 299), Trnava (108& 753)Počet obyvateľov 21.000 – 29.999: Piešťany (84& 130), Levice (83& 093)Počet obyvateľov 15.000 -20.999: Handlová (204& 286), Senica (200& 035)Počet obyvateľov 10.000 – 14.999: Galanta (108& 795), Skalica (107& 180)Počet obyvateľov do 9.999: Tvrdošín (47& 074), Modra (38& 592)



Celkový počet odovzdaných hlasov: 1& 762 178

