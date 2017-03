Vincent van Gogh i Hieronymus Bosch na plátne Nostalgie



Aprílová ponuka Nostalgie zahŕňa aj exkluzívnu projekciu snímky o jednom z najzaujímavejších umelcov sveta, ktorá ponúkne divákom možnosť uvidieť maliarove legendárne majstrovské diela na veľkom plátne vo vysokom rozlíšení. Snímka vznikla v spolupráci s odborníkmi z múzea Vincenta van Gogha v Amsterdame pri príležitosti osláv 125. výročia jeho smrti. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na nový dokumentárny film o originálnom holandskom maliarovi , ktorý predstavuje najslávnejšie diela tohto predchodcu surrealizmu. Film vznikol pri príležitosti 500. výročia smrti Hieronymusa Boscha.



V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V apríli sa môžu tešiť na francúzsku komédiu plnú emócií, vzťahov a rodičovskej lásky, v ktorej po hite „Nedotknuteľní“ opäť žiari Omar Sy, pokračovanie kultovej britskej čiernej komédie Dannyho Boyla , v ktorom sa na plátno vracajú všetky pôvodné postavy, belgickú detektívku v réžii majstrov sociálnej drámy bratov Dardennovcov, francúzsku čiernu komédiu s Romainom Durisom, ale i britskú kriminálnu drámu s Michaelom Fassbenderom. V aprílovej ponuke Nostalgie nebude chýbať ani slovenský politický thriller ÚNOS inšpirovaný skutočnými udalosťami únosu prezidentovho syna či česká historická dráma o osudoch diplomata a politika Jána Masaryka..



Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na mysteriózny thriller Agnieszky Holland o záhadných vraždách a žene, ktorá možno vie, kto ich spáchal, snímku , ktorá je portrétom Jackie Kennedyovej i fascinujúcim nahliadnutím do zákulisia Bieleho domu, či drámu o žene, ktorej sa v jednom okamžiku zrúti celý život, ocenenú Strieborným medveďom za réžiu na MFF Berlín 2016. Aprílový program ponúkne aj profil legendárneho „kráľa nezávislého filmu“ Jima Jarmuscha, z ktorého filmografie Nostalgia uvedie jeho najnovšiu snímku , ktorá je poetickým príbehom krásy obyčajného života, i dva kultové filmy z 90. rokov: zábavnú čiernu poviedkovú komédiu, ktorá ponúka malú nočnú cestu svetom v taxíku, a mystický čiernohumorný western s Johnnym Deppom , ktorý je hypnotickou road-movie o ceste do večnosti sprevádzanou soundtrackom Neila Younga.



Z aprílovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nový dobrodružný príbeh o modrých trpaslíčkoch či animovaná rodinná komédia o neobyčajnom dieťati BABY ŠÉF. Z dielne legendárneho japonského majstra anime filmov Hayao Miyazakiho pochádza fantastická rozprávka o priateľstve chlapca so zlatou rybkou, ktorá sa snaží stať človekom – a ozajstným milovníkom zvierat je určená hraná komédia , ktorá prináša precítený príbeh oddaného psa.



01.04. SO 18:00 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017



01.04. SO 20:00 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 2016



05.04. ST 19:30 ZLATO Stephen Gaghan, USA, 2016



06.04. ŠT 19:30 NEZNÁME DIEVČA Jean-Pierre Dardenne a Luc Dardenne, Belg./Fr., 2016



07.04. PI 18:00 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA Kelly Asbury, USA, 2017



07.04. PI 19:45 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 2017



08.04. SO 16:00 PSIA DUŠA Lasse Hallström, USA, 2017



08.04. SO 18:00 VINCENT VAN GOGH – NOVÝ SPÔSOB VIDENIA, Phil Grabsky, Brit./Hol., 2015



08.04. SO 20:00 GHOST IN THE SHELL Rupert Sanders, USA, 2017



12.04. ST 19:30 NOC NA ZEMI Jim Jarmusch, Fr./Brit./USA/Nem./Jap., 1991



13.04. ŠT 19:30 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 2016



19.04. ST 19:30 CEZ KOSTI MŔTVYCH Agnieszka Holland, Poľ./ČR/Nem./SR, 2017



20.04. ŠT 19:30 MŔTVY MUŽ Jim Jarmusch, USA/Nem./Jap., 1995



21.04. PI 18:00 PONYO Z ÚTESU NAD MOROM Hayao Miyazaki, Jap., 2008



21.04. PI 20:00 JACKIE Pablo Larraín, USA/Chile, 2016



22.04. SO 16:00 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017



22.04. SO 18:00 ŠPINAVÝ KŠEFT Pascal Chaumeil, Fr./Belg., 2016



22.04. SO 20:00 MASARYK Julius Ševčík, ČR/SR, 2016



26.04. ST 19:30 ZAČAŤ ODZNOVU Mia Hansen-Love, Fr./Nem., 2016



27.04. ŠT 19:30 STRATENÉ MESTO Z James Gray, USA, 2016



28.04. PI 18:00 BABY ŠÉF Tom McGrath, USA, 2017



28.04. PI 20:00 PROTI SVOJEJ KRVI Adam Smith, Brit., 2016



29.04. SO 18:00 BOSCH: ZÁHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ, Špan., 2016



29.04. SO 20:00 PATERSON Jim Jarmusch, USA/Fr./Nem., 2016



