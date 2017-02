Video:Líšky už bez trénera Ranieriho zdolali Liverpool

Úradujúci anglický futbalový šampión Leicester City sa v tomto kalendárnom roku konečne dočkal premiérového ligového gólu aj trojbodového....

LEICESTER 28. februára (WebNoviny.sk) - Úradujúci anglický futbalový šampión Leicester City sa v tomto kalendárnom roku konečne dočkal premiérového ligového gólu aj trojbodového zisku. "Líšky" si v pondelkovom zápase 26. kola anglickej Premier League pripomenuli majstrovskú formu z vlaňajšieho ročníka a zdolali FC Liverpool 3:1.



Bude Shakespeare hlavným trénerom? .



Na lavičke tímu z King Power Stadium už nesedel . Mužstvo viedol jeho niekdajší asistent Craig Shakespeare a ďalší člen realizačného tímu Mike Stowell.



"Už počas rozcvičky som na hráčoch videl, že sú pripravení bojovať. O ich profesionalite som nikdy nepochyboval. Denne trénujú s chuťou. Nedávna kritika ich možno trochu ranila a zrejme aj to spôsobilo, že podali skvelý výkon. Zatiaľ je to však iba jeden výsledok. V ďalších stretnutiach naň musíme nadviazať," skonštatoval Craig Shakespeare.



Portál BBC Sport po pondelňajšom dueli vyrukoval so správou, že 53-ročný rodák z Birminghamu by sa mohol dočkať svojho prvého angažmánu v pozícii hlavného trénera.



Funkcionári Leicestru vraj zvažujú, že mu minimálne po zvyšok tejto sezóny zveria tento post. "Či by som si vedel predstaviť robiť túto prácu? Myslím si, že áno. Mojím poslaním bolo pripraviť hráčov na zápas s Liverpoolom a to som aj urobil. Uvidíme, čo sa stane. Majitelia sa určite rozhodnú pre dobro klubu," doplnil Shakespeare.



Dvojgólový Vardy



Leicester City nasmeroval za víťazstvom kanonier Jamie Vardy, ktorý zásahom z 28. min pretrhol strelecký pôst mužstva trvajúci 637 minút. Ešte pred odchodom do šatní zvýšil náskok domácich krásnou delovkou Danny Drinkwater a v 60. min pridal svoj druhý gól v zápase Vardy. Liverpoolčania sa zmohli už len na korekciu výsledku - v 68. min skóroval Philippe Coutinho.



"The Reds" zaznamenali štyri z ostatných piatich prehier v súbojoch proti mužstvám, ktoré do týchto duelov vstupovali figurujúc v pásme zostupu. "Keď prehráte, vždy je ťažké nájsť tie správne slová. Vedeli sme, ako bude súper hrať, že sa vráti späť ku koreňom. Mohli sme si počínať lepšie. Namiesto toho sme urobili chyby a dovolili Leicestru hrať futbal z minulej sezóny," mrzelo po stretnutí kormidelníka Liverpoolu Jürgena Kloppa.



Po pondelňajšom dueli vyzerá situácia v tabuľke Premier League nasledovne: majstrovský Leicester je 15. so ziskom 24 bodov, Liverpoolu patrí priebežná 5. priečka (49).



Výsledok pondelkového stretnutia 26. kola Premier League:



Leicester - Liverpool 3:1 (2:0)



28. a 60. Vardy, 39. Drinkwater - 68. Coutinho







Tabuľka:



1. Chelsea 26 20 3 3 55:19 63



2. Tottenham 26 15 8 3 50:18 53



3. Manchester City 25 16 4 5 51:29 52



4. Arsenal 25 15 5 5 54:28 50



5. Liverpool 26 14 7 5 55:33 49



6. Manchester United 25 13 9 3 38:21 48



7. Everton 26 12 8 6 42:27 44



8. West Bromwich 26 11 7 8 36:32 40



9. West Ham 26 9 6 11 35:44 33



10. Stoke 26 8 8 10 30:40 32



11. Burnley 26 9 4 13 28:37 31



12. Watford 26 8 7 11 30:43 31



13. Southampton 25 8 6 11 28:31 30



14. Bournemouth 26 7 5 14 36:51 26



15. Leicester 26 6 6 14 27:44 24



16. Swansea 26 7 3 16 32:57 24



17. Middlesbrough 26 4 10 12 19:28 22



18. Crystal Palace 26 6 4 16 33:46 22



19. Hull 26 5 6 15 23:50 21



20. Sunderland 26 5 4 17 24:48 19