Video: Zenit s Makom vypadol z Európskej ligy, mal smolu

Futbalisti Zenitu Petrohrad prišli v konfrontácii s Anderlechtom Brusel vo štvrtok o účasť v osemfinále Európskej ligy (EL) 20162017 inkasovaným....

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Zenitu Petrohrad prišli v konfrontácii s Anderlechtom Brusel vo štvrtok o účasť v osemfinále Európskej ligy (EL) 2016/2017 inkasovaným gólom v záverečnej minúte.



Po minulotýždňovej prehre na belgickej pôde 0:2 síce ruský tím viedol v šestnásťfinálovej odvete tesne pred koncom stretnutia "postupovo" 3:0, ale švédsky útočník Isaac Thelin v 90. min skóroval a hráči Zenitu zostali smutní. V drese petrohradského klubu sa slovenský reprezentant Róbert Mak dostal na trávnik v 89. min..



Medzi najlepšiu šestnástku tímov v tejto druhej najprestížnejšej európskej pohárovej futbalovej súťaži klubov sa dostal AS Rím. Talianskemu tímu neprekážala ani domáca prehra s Villarrealom 0:1, keďže Rimania si z prvého vzájomného duelu v Španielsku priviezli pohodlný štvorgólový náskok (4:0).



Vo vyrovnanom dvojsúboji Ajax Amsterdam - Legia Varšava padol iba jediný gól, napokon sa tešil holandský vicemajster: hrdinom sa stal obranca Nick Viergever, ktorý sa v 49. min postaral o rozhodnutie. Prekvapením je postup APOEL Nikózia cez Athletic Bilbao - po tesnej prehre 2:3 v Španielsku zvládol cyperský tím výborne štvrtkovú odvetu - vyhral 2:0 a je v osemfinále EL. Do ďalšej fázy sa dostali aj úradujúci grécky majster Olympiakos Pireus a turecký šampión Besiktas Istanbul.



Vo štvrtok je na programe ešte sedem odvetných duelov šestnásťfinále, všetky sa začali o 21.05 h. Žreb osemfinálovej fázy Európskej ligy sa uskutoční v piatok 24. februára o 13.00 h SEČ vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.







Osmanlispor (Tur.) - Olympiakos Pireus (Gréc.) 0:3 (0:0) - prvý zápas 0:0



- do osemfinále 47. a 86. Ansarifard, 70. Elyounoussi, Vad (Maď.)



Besiktas Istanbul (Tur.) - Hapoel Beer Ševa (Izr.) 2:1 (1:0) - prvý zápas 3:1



- do osemfinále 17. V. Aboubakar, 87. Cenk Tosun - 64. Nwakaeme, Jug (Slovin.)



AS Rím (Tal.) - FC Villarreal (Šp.) 0:1 (0:1) - prvý zápas 4:0



- do osemfinále



16. Borré, 81. Rüdiger (AS Rím) po druhej ŽK, Zwayer (Nem.)







Zenit Petrohrad (Rus.) - Anderlecht Brusel (Belg.) 3:1 (1:0) - prvý zápas 0:2



- do osemfinále 24. a 78. Giuliano, 72. Dziuba - 90. Thelin, Sidiropoulos (Gréc.)



Róbert Mak (Zenit) hral od 89. min.







Ajax Amsterdam (Hol.) - Legia Varšava (Poľ.) 1:0 (0:0) - prvý zápas 0:0



- do osemfinále 49. Viergever, Taylor (Angl.)



APOEL Nikózia (Cyp.) - Athletic Bilbao (Šp.) 2:0 (0:0) - prvý zápas 2:3



- do osemfinále



46. Soteriou, 54. Gianniotas (z pok. kopu), 65. Soteriou po druhej ŽK - 90.+ Iturraspe po druhej ŽK, Bezborodov (Rus.)



Olympique Lyon (Fr.) - AZ Alkmaar (Hol.) /21.05/, rozhoduje: Kulbakov (Biel.) - prvý zápas 4:1



ACF Fiorentina (Tal.) - Borussia Mönchengladbach (Nem.) /21.05/, rozhoduje: A. Dias (Portug.) - prvý zápas 1:0



Sparta Praha (ČR) - FK Rostov (Rus.) /21.05/, rozhoduje: Göcek (Tur.) - prvý zápas 0:4



Tottenham Hotspur (Angl.) - KAA Gent (Belg.) /21.05/, rozhoduje: De Sousa (Portug.) - prvý zápas 0:1



Šachtar Doneck (Ukr.) - Celta Vigo (Šp.) /21.05/, rozhoduje: Vinčič (Slovin.) - hrá sa v Charkove, prvý zápas 1:0



FC Kodaň (Dán.) - Ludogorec Razgrad (Bul.) /21.05/, rozhoduje: Zelinka (ČR) - prvý zápas 2:1



KRC Genk (Belg.) - Astra Giurgiu (Rum.) /21.05/, rozhoduje: Gözübüyük (Hol.) - prvý zápas 2:2