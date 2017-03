Video: Zázraky sa dejú. Barcelona dokázala nemožné a je vo štvrťfinále Ligy majstrov

FC Barcelona a Borussia Dortmund sú ďalšími dvoma štvrťfinalistami futbalovej Ligy majstrov 20162017 po Bayerne Mníchov a obhajcovi triumfu....

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - FC Barcelona a Borussia Dortmund sú ďalšími dvoma štvrťfinalistami futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 po Bayerne Mníchov a obhajcovi triumfu Reale Madrid, ktorí si zaistili postup už v utorok.



V stredajších odvetených zápasoch osemfinále sa zrodili víťazstvá domácich tímov. FC Barcelona triumfoval 6:1 nad Parížom St. Germain. Zverenci trénera Luisa Enriqueho v 50. min vyhrávali už 3:0. V 3. min poslal Barcu do vedenia hlavičkou Suárez, v 40. min si vďaka iniciatíve Iniestu dal vlastný gól Kurzawa a krátko po zmene strán sa z gólu po premenenej penalte tešil aj Messi..





Namiesto dosiahnutia štvrtého gólu, ktorým by zmazala stratu z prvého duelu, inkasovala. V 62. min sa presadil parížsky kanonier Cavani. V závere zužitkoval Neymar priamy kop a následne pokutový kop, čím zdramatizoval nadstavený čas a v ňom dokonal zázračný obrat katalánskeho veľkoklubu náhradník Sergi Roberto.



Borussia Dortmund napriek početnej maródke zvládla odvetu proti Benfice Lisabon. Manko z portugalskej pôdy, kde prehral nemecký klub 0:1, zmazal už v 4. min presnou hlavičkou Aubameyang. Zverenci trénera Thomasa Tuchela zasadili súperovi rozhodujúci direkt po zmene strán, keď v priebehu troch minút skórovali dvakrát. Najskôr sa presadil Pulisic a na 3:0 zvýšil opäť kanonier Aubameyang, ktorý v 85. min zavŕšil svoj hetrik a upravil na konečných 4:0.



Osemfinále Ligy majstrov 2016/2017 - streda:







- do štvrťfinále



88. a 90.+ Neymar (druhý z pok. kopu), 3. L. Suárez, 40. Kurzawa (vlastný), 50. Messi (z pok. kopu), 90.+ Sergi Roberto - 62. Cavani, 23. Piqué, 36. Busquets, 61. Rakitič, 64. Neymar, 67. L. Suárez - 5. Matuidi, 14. Draxler, 42. Cavani, 90. Marquinhos, 90.+ Verratti, Deniz Aytekin (Nem.)



Zostavy:



Ter Stegen - Mascherano, Piqué, Umtiti - Rakitič (84. André Gomes), Busquets, A. Iniesta (65. Arda Turan) - Messi - Rafinha (76. Sergi Roberto), L. Suaréz, Neymar



Trapp - Meunier (90.+ Krychowiak), Marquinhos, T. Silva, Kurzawa - Rabiot, Matuidi - Lucas Moura (55. Di María), Verratti, Draxler (75. Aurier) - Cavani











- do štvrťfinále



4., 61. a 85. Aubameyang, 59. Ch. Pulisic, 31. Gonzalo Castro, 38. O. Dembélé, 65. Piszczek - 33. Samaris, Martin Atkinson (Angl.)



Zostavy:



Bürki - Durm, Piszczek, Papastathopoulos (88. Ginter), Bartra, Schmelzer - Gonzalo Castro, Weigl, O. Demb?lé (81. Kagawa) - Aubameyang (86. Schürrle), Ch. Pulisic



Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio (64. Jonas), Samaris (74. A. Živkovič), Pizzi, André Almeida - Mitroglu, Cervi (82. R. Jiménez)







, ,