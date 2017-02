Video: Západ ovládol Zápas hviezd NBA, Davis utvoril rekord

Dvadsaťtriročný pivot Anthony Davis v Zápase hviezd NBA prekonal doterajší rekord Wilta Chamberlaina spred 55 rokov, ktorý v exhibícii....

NEW ORLEANS 20. februára (WebNoviny.sk) - Dvadsaťtriročný pivot Anthony Davis v Zápase hviezd NBA prekonal doterajší rekord Wilta Chamberlaina spred 55 rokov, ktorý v exhibícii 1962 nastrieľal 42 bodov. Západ už tretí rok po sebe ovládol exhibičný Zápas hviezd NBA. V nedeľu v New Orleans sa o to postaral predovšetkým basketbalista domácich Pelicans Anthony Davis, ktorý sa na triumfe nad Východom 192:182 podieľal 52 bodmi a 10 doskokmi.



.



Dvadsaťtriročný pivot prekonal doterajší rekord Wilta Chamberlaina spred 55 rokov, ktorý v exhibícii 1962 nastrieľal 42 bodov. "Je to skvelé, takto som si to predstavoval. Získať cenu MVP pre toto publikum, toto mesto. Rozhodne to pre mňa veľa znamená. Nabudúce sa pokúsim tak ako Chamberlain streliť v ostrom zápase sto bodov," vtipkoval Davis.







Najužitočnejší hráč uplynulých dvoch ročníkov Russell Westbrook nastrieľal 41 bodov za 20 minút a nebyť 20-bodovej poslednej štvrtiny Davisa, znova by ho vyhlásili za MVP. "Odviedol dobrú prácu," tvrdí aj rozohrávač Oklahomy, že ocenenie je v správnych rukách. Západ v historickej bilancii upravil na 29:37 zo svojho pohľadu. Budúcoročný Zápas hviezd sa uskutoční v losangeleskom Staples Center.



Fakty zo 66. Zápasu hviezd NBA v New Orleans:



ZÁPAD - VÝCHOD 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)



Zostavy a body:



Západ: A. Davis 52 (10 doskokov), Stephen Curry (5 trojok) a Kevin Durant (10 doskokov, 10 asistencií) po 21, Harden 12 (12 asistencií), K. Leonard 4 (Westbrook 41/7 trojok, K. Thompson 12, M. Gasol 10/10 doskokov, Hayward 8, D. Jordan 6, Cousins 3, Draymond Green 2)



Východ: Antetokunmpo 30, L. James 23, Irving 22 (6 trojok), DeRozan 16, J. Butler 6 (I. Thomas 20, Lowry 19, George a Wall po 12, C. Anthony 10, K. Walker 7, P. Millsap 5)



TH: 4/3 - 4/4, fauly: 11 - 5, trojky: 21 - 22