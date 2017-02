Video: Yogi vystrieľal víťazstvo Dallasu, Lakers prehrali

Pred šiestimi dňami podpísal kontrakt na desať dní, ale Yogi Ferrell za tento kratučký čas prakticky stihol zachrániť basketbalistom Dallasu....

NEW YORK 4. februára (WebNoviny.sk) - Pred šiestimi dňami podpísal kontrakt na desať dní, ale Yogi Ferrell za tento kratučký čas prakticky stihol zachrániť basketbalistom Dallasu pobabranú sezónu. Dvadsaťtriročný iba 183 cm vysoký rozohrávač sa v piatok 32 bodmi podieľal na víťazstve Mavericks v Portlande 108:104 a natiahnutí série bez prehry na štyri stretnutia.



"Je skvelé, že sme sa opäť dostali na pozície, aby v zostávajúcich zápasoch bolo o čo hrať," teší trénera Ricka Carlisla. Mužstvo odštartovalo ročník bilanciou 4-17, ale teraz vyhralo osem z posledných jedenástich zápasov. Ferrell za 39 minút na palubovke premenil 9 z 11 trojok, pridal aj 5 asistencií a 2 doskoky. Je prvým nováčikom tímu s 30 bodmi v zápase od marca 2010 a štyridsiatky Roddyho Beauboisa. .



Od sezóny 1994/1995 sa to v drese Mavs podarilo okrem tejto dvojici už len Marquisovi Danielsovi a Jasonovi Kiddovi. S Ferrellom Dallas ešte neprehral a produktívny tvorca hry nazbieral za štyri duely 71 bodov. Prezývku po medveďovi Yogim mu dala jeho matka, keďže od batoľaťa ho priťahovali piknikové koše, presne ako svetoznámu animovanú postavičku v rovnomennej rozprávke z prostredia Yellowstonského parku.



Tri štvrtiny najmä prihrával a doskakoval, ale sa keď Russell Westbrook rozstrieľal, Memphis bol v koncoch. Rozohrávač Oklahomy si polovicu zo svojich 38 piatkových bodov odložil na poslednú štvrtinu a celkovo 13 doskokmi a 12 asistenciami sa postaral o víťazstvo 114:102. Dal posledných 15 bodov svojho tímu, všetky v záverečných 2:35 min. "Miluje chvíle pod tlakom, to je na ňom úžasné," konštatoval spoluhráč Steven Adams. Westbrook dosiahol dvadsiate piate triple-double v sezóne a šesťdesiate druhé v kariére.







WebNoviny



Meniny má: Veronika



Počasie na dnes:



Zdielať na:



Titulka



Správy



Ekonomika



Šport



Kultúra



Zaujímavosti



Zdravie



Veda a technika



Dámska jazda



Cestovanie



Bývanie



Podnikám.sk



Jozef Holjenčík



Holjenčík zarobil na regulačnom úrade milióny eur, tvrdí SaS



Marine Le Penová



Krajne pravicová Le Penová začína kampaň na prezidentku



Martin Kližan



Slováci remizujú s Maďarmi: Kližan vyhral, Kovalík prehral



robert fico



Fico: Úniu straší migrácia, zachrániť ju má program Sofia



Webnoviny / Šport / Ostatné športy



Video: Yogi vystrieľal víťazstvo Dallasu, Lakers prehrali



Autor: SITA, dnes 10:39



Diskusia (0)



Russell Westbrook zaznamenal dvadsiate piate triple-double v ročníku.



lakers Basketbalistu Bostonu si poradili s Los Angeles Lakers. Foto: SITA/AP



NEW YORK 4. februára (WebNoviny.sk) - Pred šiestimi dňami podpísal kontrakt na desať dní, ale Yogi Ferrell za tento kratučký čas prakticky stihol zachrániť basketbalistom Dallasu pobabranú sezónu. Dvadsaťtriročný iba 183 cm vysoký rozohrávač sa v piatok 32 bodmi podieľal na víťazstve Mavericks v Portlande 108:104 a natiahnutí série bez prehry na štyri stretnutia.



"Je skvelé, že sme sa opäť dostali na pozície, aby v zostávajúcich zápasoch bolo o čo hrať," teší trénera Ricka Carlisla. Mužstvo odštartovalo ročník bilanciou 4-17, ale teraz vyhralo osem z posledných jedenástich zápasov. Ferrell za 39 minút na palubovke premenil 9 z 11 trojok, pridal aj 5 asistencií a 2 doskoky. Je prvým nováčikom tímu s 30 bodmi v zápase od marca 2010 a štyridsiatky Roddyho Beauboisa.



Od sezóny 1994/1995 sa to v drese Mavs podarilo okrem tejto dvojici už len Marquisovi Danielsovi a Jasonovi Kiddovi. S Ferrellom Dallas ešte neprehral a produktívny tvorca hry nazbieral za štyri duely 71 bodov. Prezývku po medveďovi Yogim mu dala jeho matka, keďže od batoľaťa ho priťahovali piknikové koše, presne ako svetoznámu animovanú postavičku v rovnomennej rozprávke z prostredia Yellowstonského parku.



Tri štvrtiny najmä prihrával a doskakoval, ale sa keď Russell Westbrook rozstrieľal, Memphis bol v koncoch. Rozohrávač Oklahomy si polovicu zo svojich 38 piatkových bodov odložil na poslednú štvrtinu a celkovo 13 doskokmi a 12 asistenciami sa postaral o víťazstvo 114:102. Dal posledných 15 bodov svojho tímu, všetky v záverečných 2:35 min. "Miluje chvíle pod tlakom, to je na ňom úžasné," konštatoval spoluhráč Steven Adams. Westbrook dosiahol dvadsiate piate triple-double v sezóne a šesťdesiate druhé v kariére.



Orlando - Toronto 102:94 (28:24, 24:30, 21:12, 29:28)



Najviac bodov: Ibaka (12 doskokov) a Fournier po 20, Vučevič a C.J. Watson po 18 - Valančiunas (11 doskokov), N. Powell a Lowry po 18



Brooklyn - Indiana 97:106 (16:27, 30:29, 28:24, 23:26)



Najviac bodov: B. Lopez 23, Kilpatrick 18, J. Harris 15 - George (11 doskokov) a Teague po 24, M. Turner 11



Detroit - Minnesota 116:108 (24:18, 29:34, 30:24, 33:32)



Najviac bodov: Marcus Morris 36 (5 trojok), Leuer 24, T. Harris 14 - Towns 24 (11 doskokov), Wiggins 21, LaVine 20



Boston - Los Angeles Lakers 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)



Najviac bodov: I. Thomas 38 (5 trojok), Crowder 18, J. Brown 12 - L. Williams 21, Russell 20, Nance 18 (11 doskokov)



Houston - Chicago 121:117 po predĺžení (24:26, 36:23, 19:32, 29:27 - 13:9)



Najviac bodov: Harden 42 (5 trojok, 12 doskokov), E. Gordon 21 (5 trojok), Capela 14 - Carter-Williams 23, T. Gibson 20, Wade 19



Oklahoma City - Memphis 114:102 (21:23, 37:25, 22:34, 34:20)



Najviac bodov: Westbrook 38 (5 trojok, 13 doskokov, 12 asistencií), Lauvergne a Adams (13 doskokov) po 16 - M. Gasol 31, Conley 18, Z. Randolph 16 (10 doskokov)



Denver - Milwaukee 121:117 (31:31, 39:22, 28:36, 23:28)



Najviac bodov: W. Chandler 23, Jokič 20 (13 doskokov, 11 asistencií), Faried 19 (11 doskokov) - J. Parker 27 (11 doskokov), Antetokunmpo 23, Henson 16



Portland - Dallas 104:108 (22:35, 25:25, 29:24, 28:24)



Najviac bodov: McCollum 28, E. Turner 24, Aminu 14 - Ferrell 32 (9 trojok), Matthews 27, Seth Curry 19



Sacramento - Phoenix 103:105 (21:15, 28:34, 30:30, 24:26)



Najviac bodov: Cousins 22 (12 doskokov, 12 asistencií), D. Collison 19, Lawson a McLemore po 18 - D. Booker 33, Warren 21, Bledsoe 20