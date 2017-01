Video: Westbrookovi sa darilo, skvelý večer mal aj Butler

NEW YORK 8. decembra (WebNoviny.sk) - Už sedemnáste triple-double v tridsiatom ôsmom zápase sezóny NBA dosiahol americký basketbalista Russell Westbrook. Dvadsaťosemročný rozohrávač sa na sobotňajšom víťazstve Oklahomy nad Denverom 121:106 podieľal 32 bodmi vrátane 7 trojok, 17 doskokmi a 11 asistenciami. Za celý uplynulý ročník nazbieral Westbrook osemnásť triple-double.



"Keď mu začali padať trojky aj z deväťmetrovej vzdialenosti, veľa proti tomu nezmôžete. Niektoré jeho pokusy boli skutočne z náročných pozícií, my sme na ne nenašli odpoveď," skonštatoval podľa AP tréner Denveru Michael Malone. Westbrook premenil 15 z 27 pokusov spoza trojkového oblúka v uplynulých dvoch zápasoch, hoci streľba z diaľky zďaleka nie je jeho najsilnejšia zbraň.







Ďalší skvelý večer má za sebou aj líder Chicaga Jimmy Butler, ktorý nastrieľal 42 bodov, doskočil 10 lôpt a pridal 5 asistencií v zápase, v ktorom Bulls proti Torontu zmazali 19-bodové manko z tretej štvrtiny a zvíťazili 123:118 po predĺžení. Skandovanie publika "MVP! MVP!" ho nerozrušilo. "Nie je moja práca zaoberať sa tým, čo píšu médiá, čo sa deje vonku. Môj džob je snažiť sa pomôcť tímu víťaziť, zostať sám sebou a pokračovať v práci," tvrdí Butler.







Stretnutie medzi Potlandom a Detroitom preložili zo soboty na nedeľu, dôvodom bola predpoveď snehovej búrky a celkovo nebezpečného počasia v štáte Oregon. "Bezpečnosť našich hráčov a fanúšikov je na prvom mieste a toto rozhodnutie sme urobili v ich záujme. Bolo to aj želaním vedenia NBA či ľudí z vedenia mesta Portland," uviedol Chris McGowan, prezident a zároveň výkonný riaditeľ organizácie Portland Trail Blazers.







Indiana - New York 123:109 (33:29, 29:14, 34:27, 27:39)



George a Teague po 19, Th. Young 16 - Jennings a C. Anthony po 17, Porziňgis 16



Boston - New Orleans 117:108 (28:31, 29:22, 36:20, 24:35)



I. Thomas 38 (6 trojok), Smart 22 (5 trojok), G. Green 15 - A. Davis 36 (15 doskokov), Galloway 20, Jrue Holiday 13



Chicago - Toronto 123:118 po predĺžení (29:28, 19:33, 26:25, 33:21 - 16:11)



J. Butler 42 (10 doskokov), Wade 20, McDermott 17 - DeRozan 36, Lowry 27 (12 asistencií), Joseph a Valančiunas po 14



Minnesota - Utah 92:94 (24:25, 24:22, 32:22, 12:25)



LaVine 24, Towns 18 (15 doskokov), Wiggins 16 - George Hill 19, Hayward 16, Favors 15



Oklahoma City - Denver 121:106 (24:22, 36:38, 28:20, 33:26)



Westbrook 32 (7 trojok, 17 doskokov, 11 asistencií), Adams 16, Oladipo 15 - W. Chandler 24, Barton 21, Gallinari 15



Dallas - Atlanta 82:97 (20:22, 22:23, 17:21, 23:31)



H. Barnes 21, Nowitzki a D. Harris po 11 - T. Hardaway ml. 22 (5 trojok), Schröder 20, P. Millsap 17



San Antonio - Charlotte 102:85 (24:24, 23:26, 26:14, 29:21)



Bertans 21, K. Leonard 19, Dedmon a Aldridge po 15 - K. Walker 18, Lamb 13, Kidd-Gilchrist 12



Stretnutie Portland - Detroit preložili na nedeľu 8. januára pre nepriaznivé počasie v štáte Oregon.