Video: Westbrook s triple double, Nowitzkého víťazný návrat

NEW YORK 24. decembra (WebNoviny.sk) - Russell Westbrook zažiaril v Bostone 45 bodmi, 11 doskokmi a 11 asistenciami a jeho Oklahoma triumfovala v Bostone. Warriors predĺžili svoju sériu bez prehry a Dallas v zostave už aj s Dirkom Nowitzkým šokoval favorizovaný Los Angeles Clippers. Grécky univerzál v službách Milwaukee Jannis Antetokunmpo si 39 bodmi utvoril kariérne maximum. Dirk Nowitzki sa po 14-zápasovej absencii spôsobenej problémami s achilovkou vrátil do zostavy basketbalistov Dallasu a hneď sa to aj pozitívne odzrkadlilo na výsledku mužstva. Mavericks v piatkovom stretnutí NBA uspeli pod košmi favorizovaných losangeleských Clippers tesne 90:88 a nemecký krídelník za 15 minút nastrieľal 17 bodov, keď premenil 7 z 12 pokusov z hry.







Golden State Warriors natiahli víťaznú šnúru na sedem stretnutí, v piatok triumfovali v Detroite 119:113 najmä zásluhou 32 bodov Kevina Duranta. Russell Westbrook sa 45 bodmi, 11 doskokmi a 11 asistenciami postaral o víťazstvo Oklahomy v Bostone 117:112.







Grécky univerzál v službách Milwaukee Jannis Antetokunmpo si 39 bodmi utvoril kariérne maximum a k víťazstvu nad Washingtonom 123:96 prispel aj 8 doskokmi a 6 asistenciami. Ešte o bod viac dal rozohrávač Minnesoty Zach LaVine a rovnako si utvoril osobný rekord, jeho Timberwolves však podľahli Sacramentu Kings 105:109.











Sumáre:



Charlotte - Chicago 103:91 (22:26, 26:14, 27:27, 28:24)



Najviac bodov: Batum (11 doskokov, 10 asistencií) a K. Walker po 20, Kaminsky a C. Zeller po 13 - J. Butler 26, McDermott 15, Wade 12



Orlando - Los Angeles Lakers 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21)



Najviac bodov: E. Payton 25, Ibaka 19 (11 doskokov) - Clarkson 18, Russell 15, L. Williams 13



Boston - Oklahoma City 112:117 (28:25, 26:33, 25:30, 33:29)



Najviac bodov: I. Thomas 34 (10 asistencií), Horford 23, Amir Johnson 17 - Westbrook 45 (5 trojok, 11 doskokov, 11 asistencií), D. Sabonis a Kanter po 20



Cleveland - Brooklyn 119:99 (29:15, 37:25, 32:17, 21:42)



Najviac bodov: L. James 19, T. Thompson 16 (11 doskokov), Love (15 doskokov) a Dunleavy po 14 - B. Lopez 16, Dinwiddie 13, Kilpatrick 12



Detroit - Golden State 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31)



Najviac bodov: T. Harris 26, Caldwell-Pope 25, R. Jackson 17 - Durant 32, Stephen Curry 25 (5 trojok), K. Thompson 17



Memphis - Houston 115:109 (25:31, 29:18, 23:26, 38:34)



Najviac bodov: Conley 24, M. Gasol a Z. Randolph po 16 - R. Anderson 31 (8 trojok), E. Gordon 17, Harrell a Harden (17 asistencií) po 16



Milwaukee - Washington 123:96 (37:29, 36:29, 27:20, 23:18)



Najviac bodov: Antetokunmpo 39, J. Parker 21, Brogdon 17 - Wall (10 asistencií) a Porter po 18, Markieff Morris 14



Minnesota - Sacramento 105:109 (26:25, 29:26, 30:27, 20:31)



Najviac bodov: LaVine 40 (7 trojok), Towns 20 (13 doskokov), Wiggins 15 - Cousins 32, Tolliver 17 (5 trojok), Lawson 15



New Orleans - Miami 91:87 (25:28, 19:21, 20:19, 27:19)



Najviac bodov: A. Davis 28 (22 doskokov), Jrue Holiday 22, Galloway 11 - Dragič 23, Winslow 12



Denver - Atlanta 108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)



Najviac bodov: Gallinari 21 (11 doskokov), W. Chandler 19 (11 doskokov), Mudiay 17 - Schröder 27, P. Millsap 20, Muscala 13



Phoenix - Philadelphia 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)



Najviac bodov: Bledsoe 24 (11 asistencií), D. Booker 23, Warren 19 - Embiid 27, S. Rodríguez 21, Covington 16



Utah - Toronto 98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)



Najviac bodov: Hayward 23, Lyles 19, Mack 17 - Lowry 36, DeRozan 24, Valančiunas 14



Portland - San Antonio 90:110 (27:27, 18:30, 27:30, 18:23)



Najviac bodov: McCollum, M. Leonard a Lillard (10 asistencií) po 16 - K. Leonard 33 (5 trojok), Mills 23 (5 trojok), Aldridge 18 (14 doskokov)



Los Angeles Clippers - Dallas 88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22)



Najviac bodov: Jamal Crawford 26, A. Rivers 16, Redick 11 - H. Barnes 24, Nowitzki 17, Matthews 16