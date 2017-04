Video: Westbrook prekonáva jeden rekord za druhým, na zdolanie Houstonu však nestačia

NEW YORK 19. apríla (WebNoviny.sk) - Russell Westbrook prekonáva jeden rekord za druhým, ale zatiaľ to nestačí na čiastkové víťazstvo v sérii úvodného kola play-off basketbalovej NBA. V stredajšom druhom stretnutí v Houstone dosiahol rozohrávač Oklahomy triple-double s najvyšším počtom bodov v histórii vyraďovacích bojov súťaži. Nastrieľal ich 51, doskočil 10 lôpt a rozdal 13 asistencií. Utvoril nové klubové playoffové maximum v počte bodov.Jeho Thunder však v konečnom účtovaní aj tak ťahali za kratší koniec. Podľahli 111:115 a v sérii zaostávajú už 0:2. Hostia pritom mali náskok aj 15 bodov a až do záverečnej štvrtiny nepustili Rockets k vedeniu. Za vyrovnaného stavu 104:104 prišla 10-bodová šnúra domácich s trojkami od Jamesa Hardena, Patricka Beverleyho a Erica Gordona a bolo prakticky rozhodnuté. Najmä keď Westbrook v záverečnej štvrtine trafil iba štyri z 18 pokusov. .

