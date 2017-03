Video: Westbrook dosiahol prvé triple-double bez streleckého omylu

NEW YORK 23. marca (WebNoviny.sk) - Stredajšie triple-double Russella Westbrooka síce bolo v poradí už tridsiate piate v tejto sezóne NBA pre tohto skvelého basketbalistu, ale predsa malo punc jedinečnosti. Podľa Elias Sports Bureau sa 28-ročný stredný rozohrávač Oklahomy stal prvým hráčom v histórii, ktorý dosiahol dvojciferný zápis v troch pozitívnych štatistických ukazovateľoch bez jediného streleckého omylu. Westbrook premenil všetkých šesť pokusov z hry aj poltucet trestných hodov. K celkovo 18 bodom pridal 11 doskokov a 14 asistencií."Je to úžasný výkon, najmä pre rozohrávača, ktorý strieľa trojky, dvojky, zvnútra, zvonku. Odvádza neuveriteľnú robotu, hrá svoju hru a baví sa ňou," poznamenal pivot Thunder Enes Kanter. K Westbrookovmu zápisu rozhodne prispela aj skutočnosť, že americký reprezentant v prvom zápase od 14. marca 2016 nevystrelil ani raz spoza trojkového oblúka, keďže streľba z dlhých vzdialeností je jeho slabšia stránka. ."Počas duelu som si neuvedomoval, že som neminul ani jeden pokus. Sledoval som nejaké videá zo zápasov a snažil som sa vyberať si lepšie miesta na zakončenie. Neprestal som do diania zapájať spoluhráčov a vyšlo to takto," komentoval Westbrook.Obhajca titulu Cleveland pohorel pod košmi Denveru 113:126. "Odohrali výnimočný zápas," uznal líder hostí LeBron James kvalitu súpera, ktorého basketbalisti nazbierali až 35 asistencií a stratili iba 6 lôpt. "Počas celého zápasu sme vždy vedeli nájsť voľného hráča. Vo vymedzenom území sme nastrieľali 70 bodov, súpera udržali na tridsiatich. Každý priložil ruku k dielu, som na chlapcov hrdý," pochvaľoval si tréner Michael Malone.

Sumáre:

Orlando – Charlotte 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)Najviac bodov: Ross 19, Fournier a E. Payton po 15 – K. Walker 22, Belinelli 20, Kaminsky 18Boston – Indiana 109:100 (21:19, 28:33, 39:32, 21:26)Najviac bodov: I. Thomas 25, Bradley 18, Horford a Crowder po 15 – George 37 (5 trojok), Teague 25Chicago – Detroit 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)Najviac bodov: Mirotič 28, Lauvergne 17, J. Butler 16 (12 asistencií) – Marcus Morris a T. Harris po 14, Leuer 13Oklahoma City – Philadelphia 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)Najviac bodov: Kanter 24 (11 doskokov), Westbrook (11 doskokov, 14 asistencií) a Oladipo po 18 – Stauskas 20 (5 trojok), Long 13, Šarič a Covington po 12Washington – Atlanta 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)Najviac bodov: Beal 28, Wall 22 (10 asistencií), Markieff Morris 13 – T. Hardaway ml. 29, Schröder 18, D. Howard 14 (16 doskokov)Denver – Cleveland 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)Najviac bodov: G. Harris 21, Barton 20, W. Chandler 18 – Irving 33, Deron Williams 19, L. James 18Sacramento – Milwaukee 98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)Najviac bodov: Hield 21, Temple a Afflalo po 12 – Antetokunmpo 32 (13 doskokov), Monroe 15, Middleton a Teletovič po 13Utah – New York 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)Najviac bodov: Gobert 35 (13 doskokov), Hayward 19, George Hill 15 – Porziňgis 24, Rose 17, C. Anthony 16