Video: Westbrook dosiahol ďalšie triple-double, LeBron úradoval v Indianapolise

Nový rekord

NEW YORK 24. apríla (WebNoviny.sk) - LeBron James zariadil Clevelandu najrýchlejší možný postup do semifinále play-off Východnej konferencie basketbalovej NBA. V nedeľňajšom štvrtom zápase štvrťfinálovej série s Indianou premenil víťaznú trojku 68 sekúnd pred záverečným klaksónom a potom symbolicky z trestného hodu pečatil na výsledných 106:103.Obhajcovia titulu viedli 9:29 min pred koncom bezpečne 96:83, ale o osem minút už zaostávali 100:102, keď začal úradovať James: celkovo 33 bodmi a 10 doskokmi sa pričinil o 21. víťazstvo svojho tímu v zápasoch úvodného kola vyraďovacích bojov bez prerušenia, čo je nový rekord súťaže v súčasnom formáte.

Thomas nastrieľal 33 bodov

Veterán Nene potiahol Houston

Po desiaty raz v kariére nestratil v sérii ani jeden zápas - takisto historické maximum. „Každý rok je to o mentálnej výzve - ísť na ihrisko a robiť to, čo je správne. Nastaviť svoje telo, svoj tím a ísť úspechu naproti. Nič jednoduché,“ komentoval James, ktorý sa 2014 bodmi z hry vyrovnal Kobemu Bryantovi na štvrtom mieste historických tabuliek strelcov v play-off NBA.Pacers podľahli 0:4 prvý raz v dejinách klubu. Zabrániť tomu mohol sekundu pred koncom Paul George ale pokus za tri body z jeho ruky nebol presný. Na Cleveland čaká v semifinále Milwaukee alebo Toronto.Úmrtím sestry zdrvený Isiaiah Thomas vytiahol Boston z kaše. V sérii s Chicagom sa víťazi základnej časti vo Východnej konferencii vrátili do hry, keď na pôde súpera vyrovnali na 2:2 na zápasy. V nedeľu zvíťazili 104:95, Thomas nastrieľal Bulls 33 bodov.„Psychicky a emocionálne som niekde úplne inde, držím sa pokope iba vďaka mojim spoluhráčom. Oni mi dodávajú sebavedomie. Bez nich by som to nezvládol. Veria mi. Vďaka basketbalu som sa ešte nezbláznil, poskytuje mi aspoň čiastočný pocit normálnosti,“ priznal Thomas.James Harden nie a nie trafiť kôš, zato Russell Westbrook dosiahol ďalšie triple-double, a predsa z toho nebolo víťazstvo Oklahoma City nad Houstonom. Rockets totiž na ihrisku súpera vykúpil 28-bodový náhradník Nene.

Play-off NBA





hrá sa na štyri víťazstvá





Brazílčan premenil všetkých 12 svojich pokusov a pridal aj 10 doskokov a hostia sa víťazstvom 113:109 odpútali na 3:1 na zápasy. „Pravý veterán. Odviedol výbornú prácu. Dnes sa nám jeho služby veľmi vyplatili. Ale o tom je predsa tím, nestojí a nepadá len na jednom hráčovi,“ ocenil Harden, ktorý sa zasekol na 16 bodoch pri úspešnosti 5 zo 16.V sérii medzi Uttahom a Los Angeles Clippers je po štyroch zápasoch vyrovnaný stav 2:2. Jazz v nedeľu doma zdolali súpera 105:98 aj vďaka 28-bodovému príspevku Joa Johnsona.VÝCHODNÁ KONFERENCIAIndiana – Cleveland 102:106 (24:22, 28:36, 25:30, 25:18) – konečný výsledok série 0:4* Cleveland postúpil do semifinále Východnej konferencieNajviac bodov: Lance Stephenson 22, Myles Turner 20, Paul George a Teague (10 asistencií) po 15 – L. James 33 (10 doskokov), Irving 28, Deron Williams 14Chicago – Boston 95:104 (18:30, 28:27, 24:22, 25:25) – stav série 2:2Najviac bodov: Jimmy Butler 33, Mirotič a Canaan po 13 – Isaiah Thomas 33, Gerald Green 18, Horford 15 (12 doskokov)ZÁPADNÁ KONFERENCIAOklahoma City – Houston 109:113 (26:22, 32:32, 19:19, 32:40) – stav série 1:3Najviac bodov: Westbrook 35 (14 doskokov, 14 asistencií), Adams 18, Oladipo 15 – Nene 28 (10 doskokov), Eric Gordon a Lou Williams po 18Utah – Los Angeles Clippers 105:98 (24:26, 31:26, 22:28, 28:18) – stav série 2:2Najviac bodov: Joe Johnson 28, Rodney Hood 18, Favors 17 – Chris Paul 27 (12 asistencií), Jamal Crawford 25, DeAndre Jordan (10 doskokov) a Redick po 12