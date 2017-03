Video: Westbrook dosiahol 30. triple-double v sezóne, Warriors s desiatou prehrou

NEW YORK 1. marca (WebNoviny.sk) - Hoci už po 93 sekundách pre zranenie ľavého kolena skončil v zápase Kevin Durant, hoci zaostávali až o 19 bodov a Stephen Curry nie a nie sa konečne chytiť v streľbe spoza trojkového oblúka (2/9), predsa živili basketbalisti Golden State v utorok vo Washingtone až do konca duelu šancu na víťazstvo.Napokon tam podľahli tesne 108:112 a utrpeli desiatu prehru v ročníku, teda už o jednu viac než za celú minulú sezónu. Omnoho viac však Warriors znepokojuje Durantov zdravotný stav. " .Pri každom zranení mám vždy obavy, keďže netušíte, aké vážne to môže byť. Takže musíme čakať a držať si palce," podotkol tréner Steve Kerr. Durantovi pod košom spadol na nohu spoluhráč Zaza Pačulia po kontakte s domácim pivotom Marcinom Gortatom.

Sumáre NBA:

Washington - Golden State 112:108 (40:26, 21:23, 24:36, 27:23)

Detroit - Portland 120:113 po predĺžení (19:27, 25:22, 31:30, 34:30 - 11:4)

Chicago - Denver 107:125 (25:22, 34:34, 24:35, 24:34)

Memphis - Phoenix 130:112 (25:27, 30:29, 38:29, 37:27)

Oklahoma City - Utah 109:106 (31:25, 30:28, 25:22, 23:31)

Los Angeles Lakers - Charlotte 104:109 (31:27, 24:31, 27:22, 22:29)

Russell Westbrook dosiahol už svoje tridsiate triple-double v ročníku. A rozohrávač Oklahomy pri ňom opäť nešetril bodmi, do koša Utahu ich nastrieľal až 43 a pridal k nim 11 doskokov a 10 asistencií. Thunder zvíťazili 109:106."Hral skvele. Toto je on," komentoval tréner hostí Quin Snyder, ktorý pred zápasom dúfal, že jeho tím udrží hviezdu Thunder na uzde, jeho opodstatnené obavy sa však naplnili. "Verím, že nedosiahne triple-double. Ale pravdepodobne áno," vravel kouč Jazz pred stretnutím.Beal 25, Markieff Morris 22, Bogdanovič 16 - Stephen Curry 25, K. Thompson 16, Draymond Green a Livingston po 14Marcus Morris 37, Drummond 19 (15 doskokov), Caldwell-Pope 16 - Lillard 34 (11 doskokov), McCollum 25, Nurkič 19Wade a Rondo po 19, Portis 12 - Gallinari 22, W. Chandler 20, Jokič 19 (16 doskokov, 10 asistencií)Conley 29, M. Gasol 28, Z. Randolph 23 - Bledsoe 20, Warren 17, Leň 12Westbrook 43 (6 trojok, 11 doskokov, 10 asistencií), McDermott 16, Kanter 15 - Hayward 19, Hood 18, George Hill 15Randle (18 doskokov) a Russell po 23, Clarkson 16 - K. Walker 30 (5 trojok), Kaminsky 24 (12 doskokov), Marvin Williams 16