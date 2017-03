Video: Westbrook ďalším triple-double napodobnil Chamberleina. Žiaril aj LeBron, ale Cleveland prehral

NEW YORK 10. marca (WebNoviny.sk) - Viac triple-double v jednej sezóne než Russell Westbrook dosiahol v histórii basketbalovej NBA už iba Oscar Robertson.Rozohrávač Oklahomy sa na štvrtkovom víťazstve nad San Antoniom 102:92 podieľal 23 bodmi, 13 doskokmi a 13 asistenciami. Bol to jeho v poradí tridsiaty prvý dvojciferný zápis v troch pozitívnych štatistických ukazovateľoch v ročníku, Robertson ich počas sezóny 1961/1962 nazbieral o desať viac. .

"Vždy, keď vaše meno skloňujú s takými velikánmi, je to požehnanie. Neberiem to ako samozrejmosť. Každý večer sa snažím predviesť a bojovať na najvyššej úrovni," skonštatoval Westbrook, ktorý svojím tridsiatym prvým triple-double vyrovnal počin Wilta Chamberlaina z ročníka 1967/1968.Thunder vďaka 28-ročnému univerzálovi prerušili sériu štyroch prehier. "Znamená to, že sme na správnej ceste. Počas sezón prechádzate aj horšími obdobiami, ale najsilnejšie tímy sa cez to vedia spoločne preniesť. Dnes sme ťahali za jeden koniec povrazu," doplnil Westbrook. Thunder pretrhli Spurs deväťzápasovú víťaznú šnúru.

Triple-double dosiahol vo štvrtok aj LeBron James, ale ani jeho 29 bodov, 13 doskokov, 10 asistencií a zopár smečov neodvrátilo tretiu prehru Clevelandu v sérii.Obhajca titulu, ktorému z opôr chýbali Kevin Love aj Kyle Korver, podľahol Detroitu pod jeho košmi 101:106. Do zostavy Cavaliers sa po zlomenine palca pravej ruky vrátil rozohrávač J.R. Smith, ale po 36-zápasovej absencii premenil iba jednu z deviatich striel.

Sumáre NBA:

Detroit – Cleveland 106:101 (22:29, 33:23, 18:28, 33:21)Najviac bodov: R. Jackson 21, Drummond 20 (16 doskokov), Caldwell-Pope a T. Harris po 15 – L. James 29 (13 doskokov, 10 asistencií), Irving 27, Frye 15 (5 trojok)Memphis – Los Angeles Clippers 98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)Najviac bodov: M. Gasol 20, Z. Randolph 18 (11 doskokov), Conley a T. Daniels po 13 – A. Rivers 20, Paul 19, Redick 15Oklahoma City – San Antonio 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)Najviac bodov: Westbrook 23 (13 doskokov, 13 asistencií), Oladipo 20, Kanter 14 (10 doskokov) – K. Leonard 19, P. Gasol 18, Aldridge 17Portland – Philadelphia 114:108 po predĺžení (27:17, 30:35, 19:26, 21:19 – 17:11)Najviac bodov: Nurkič 28 (20 doskokov), Lillard 24, McCollum 23 – Šarič 28, Covington 24, J. Okafor 16Phoenix – Los Angeles Lakers 110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)Najviac bodov: D. Booker 23, Chriss 18, Warren 17 (13 doskokov) – Russell 28 (6 trojok), Clarkson 19, Ingram a Zubac po 14