Video: Wesbrookovo triple-double na Houston nestačilo, Boston sa dotiahol na Cleveland

NEW YORK 27. marca (WebNoviny.sk) - Súboj dvoch kandidátov na titul najužitočnejšieho hráča sezóny basketbalovej NBA dopadol individuálne lepšie pre oklahomského Russella Westbrooka, ktorý 39 bodmi, 11 doskokmi a 13 asistenciami dosiahol druhé triple-double v sérii, ale z víťazstva svojho Houstonu 137:125 sa tešil James Harden.Rozohrávač Rockets zápas nedohral po páde na palubovku s podozrením na zranenie ľavého zápästia, ale nemusel mať obavy o výsledok, pretože opraty za neho prevzali striedajúci Lou Williams (31 bodov) a 24-bodová dvojica Trevor Ariza, Eric Gordon. "Poľahky mohol nastrieľať 40 bodov, ale vedel, že chlapci to zvládnu aj za neho a podelil sa o loptu. Hral presne tak, ako si to zápas vyžadoval," neskrýval spokojnosť tréner texaského tímu Mike DAntoni. S Hardenovým zranením to vraj napokon nie je také vážne a nemal by vypadnúť zo zostavy Rockets. .

Sumáre:

Boston sa štvrtým víťazstvom za sebou dostal na úroveň lídra Východnej konferencie Clevelandu, úradujúci šampión vedie už iba v percentuálnom vyjadrení. Celtics proti Miami potiahol 30 bodmi Isaiah Thomas, 20 z nich si nechal na druhý polčas. Štyridsiatimi ôsmimi víťazstvami si Bostončania v predstihu vyrovnali svoju bilanciu z minulej sezóny."Nie je čo oslavovať, ešte sme Cleveland nepredbehli. Snáď sa nám podarí prvé miesto uchmatnúť. Ideme zápas za zápasom, treba sa pozerať len na seba," konštatoval Thomas. Miami si prehrou skomplikovalo boj o ôsme miesto, víťazstvom v Milwaukee sa naň dotiahlo Chicago.Podobná situácia je aj v Západnej konferencii, kde Denver po prehre s New Orleans pustil pred seba na ôsmu priečku Portland. Oba tímy majú zhodnú bilanciu 35 víťazstiev, 38 prehier. Trail Blazers uspeli 97:81 na palubovke Los Angeles Lakers, 22 bodmi k tomu prispel Damian Lillard.Atlanta – Brooklyn 92:107 (20:32, 28:23, 20:23, 24:29)Najviac bodov: Schröder 24, D. Howard 19 (16 doskokov), Taurean Prince 17 – B. Lopez 23. Lin 19, Hollis-Jefferson (13 doskokov) a McDaniels po 11Charlotte – Phoenix 120:106 (38:18, 31:29, 29:33, 22:26)Najviac bodov: K. Walker 31, Marvin Williams 21, Batum 18 (10 asistencií) – D. Booker 23, Warren 21 (10 doskokov), Ulis 16Los Angeles Clippers – Sacramento 97:98 (24:24, 20:18, 32:23, 21:33)Najviac bodov: D. Jordan 20 (11 doskokov), Griffin a Paul po 17 – Collison 19, Hield a Tolliver po 15Milwaukee – Chicago 94:109 (31:29, 24:27, 24:35, 15:18)Najviac bodov: Antetokunmpo 22, Monroe 16, Middleton a Brogdon po 14 – Mirotič 28, Jimmy Butler 20 (14 asistencií), R. Lopez a Rondo po 18Houston – Oklahoma City 137:125 (37:31, 42:28, 34:29, 24:37)Najviac bodov: Lou Williams 31, E. Gordon a Ariza po 24 – Westbrook 39 (11 doskokov, 13 asistencií), Kanter 23, Oladipo 15Indiana – Philadelphia 107:94 (27:18, 24:27, 30:24, 26:25)Najviac bodov: P. George 21, Myles Turner 17 (16 doskokov), Teague 16 – Rodríguez 16, Covington a Long (10 doskokov) po 15Boston – Miami 112:108 (22:27, 31:31, 32:17, 27:33)Najviac bodov: I. Thomas 30, Jae Crowder 25, Amir Johnson 14 – Tyler Johnson 24, James Johnson 20, Whiteside 19 (15 doskokov)Golden State – Memphis 106:94 (25:28, 31:26, 27:27, 23:13)Najviac bodov: Klay Thompson 31, Stephen Curry 21 (11 asistencií), Iguodala 20 – Conley 29, Z. Randolph 15, JaMychal Green 13Denver – New Orleans 90:115 (26:29, 14:26, 19:32, 31:28)Najviac bodov: Mason Plumlee 16, Gary Harris a Jamal Murray po 13 – Anthony Davis 31 (15 doskokov), Holiday, Motiejunas a Jordan Crawford po 13Los Angeles Lakers – Portland 81:97 (17:22, 15:18, 24:37, 25:20)Najviac bodov: Russell 22, Ennis 14, Zubac a Clarkson po 10 – Lillard 22, Crabbe 18, McCollum 13