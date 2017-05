Video: Washington znížil stav série s Bostonom, Warriors vedú nad Utahom 2:0 na zápasy

Thomas nastrieľal iba 13 bodov

NEW YORK 5. mája (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Washingtonu prvý raz zdolali Boston v semifinále play-off Východnej konferencie NBA.Vo štvrtkovom treťom dueli série za stavu 12:12 potiahli ešte v prvej štvrtine 22-bodovú šnúru a výrazný náskok si udržali až do konca stretnutia, ktoré vyhrali 116:89. "Celú sezónu preukazujú skvelé vstupy do zápasov a výborné výsledky na domácej palubovke," márne upozorňoval tréner Celtics Brad Stevens.

Durant si pripísal double-double

Semifinále play-off NBA





hrá sa na štyri víťazstvá





Washington - Boston 116:89 (39:17, 24:23, 32:29, 21:20) - stav série 1:2

Golden State - Utah 115:104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22) - stav série 2:0

Líder hostí Isaiah Thomas premenil iba tri strely z hry a zostal na 13 bodoch, v predchádzajúcom vystúpení ich nastrieľal až o štyridsať viac. Nervózny duel poznačilo až osem technických chýb a tri vylúčenia. Štvrté meranie síl je na programe v nedeľu opäť vo Washingtone, ktorý zaostáva v sérii 1:2.Najlepší tím základnej časti Golden State nezaváhal ani v druhom domácom zápase série Západnej konferencie s Utahom a po víťazstve 115:104 si vezie do Salt Lake City náskok 2:0.Kevin Durant si pripísal double-double za 25 bodov a 11 doskokov, streleckým lídrom hostí bol Gordon Hayward s 33 bodmi. Warriors ešte v tohtoročnom play-off neprehrali, vo štvrtok nepustili súpera ani raz do vedenia.Wall 24, Bogdanovič (10 doskokov) a Porter po 19 - Horford 16, Crowder 14, I. Thomas 13Durant 25 (11 doskokov), Stephen Curry 23, Draymond Green 21 - Hayward 33, Gobert 16 (16 doskokov), Shelvin Mack 14, ,