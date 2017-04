Video: Washington ovládol základnú časť NHL, druhý rok po sebe získal Prezidentskú trofej

Sumáre NHL:

NEW YORK 6. apríla (WebNoviny.sk) - V základnej časti severoamerickej hokejovej NHL nebolo druhý rok po sebe lepšieho tímu než Washington.Capitals v stredu zdolali New York Rangers 2:0 a spečatili zisk Prezidentskej trofeje. Braden Holtby prispel k triumfu 24 zákrokmi a celkovo deviatym čistým kontom v ročníku - viac ich z brankárov nedosiahol vo vrcholiacej sezóne nikto..Aj zásluhou 27-ročného kanadského reprezentanta bude mať klub z metropoly USA počas celého play-off výhodu domáceho prostredia vo všetkých prípadných rozhodujúcich zápasoch v sérii. V tabuľke majú zverenci Barryho Trotza nedostihnuteľných 116 bodov a pred vyraďovacou fázou na nich čakajú ešte dve stretnutia.Päťzápasová víťazná šnúra hokejistov Montrealu sa skončila v stredu na ľade Buffala, kde Canadiens podľahli 1:2. Veľkou prekážkou bol pre nich švédsky brankár Robin Lehner, ktorý predviedol 31 úspešných zásahov. Pre Sabres to bolo rozlúčkové domáce vystúpenie v ročníku.7. Ristolainen (Gorges, Eichel), 32. Ennis (E. Kane, OReilly) - 41. Plekanec (Radulov, Byron)







35. J. Williams (Ovečkin, Kuznecov), 46. Kuznecov (M. Johansson, J. Williams)