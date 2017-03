Video: Warriors vyhrali súboj najlepších tímov NBA, Westbrook sa blysol 57 bodmi a ďalším triple-double

NEW YORK 30. marca (WebNoviny.sk) - Stredajší šláger dvoch najlepších tímov NBA 2016/2017 San Antonio - Golden State sa skončil triumfom hosťujúcich basketbalistov 110:98, hoci v úvodnej časti hry zaostávali aj o 22 bodov. "Veľké víťazstvo. Po prvej štvrtine to naň nevyzeralo," komentoval s 29 bodmi najlepší strelec duelu Stephen Curry.Úspech Warriors je o to cennejší, že prišiel na palubovke druhého tímu Západnej konferencie a v čase, keď oaklandskému mužstvu stále chýba krídelník Kevin Durant. "Obrana Spurs v prvej štvrtine bola úžasná, ale vydržať v takomto trende celých 48 minút je náročné," podotkol tréner lídra NBA Steve Kerr. .

Oklahoma nadobudla play-offovú istotu vďaka víťazstvu v Orlande 114:106 po predĺžení. Russell Westbrook dosiahol svoje tridsiate ôsme triple-double v sezóne, tentoraz zložené z 57 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií."Som veľmi vďačný tomu tam hore, že sa môžem venovať hre, ktorú tak milujem. Spoluhráči mi to značne uľahčujú a dávajú mi príležitosti na zápasy ako tento," skonštatoval Westbrook. "Jeho výkony v tejto sezóne sa nedajú opísať slovami. Je pre mňa česť môcť hrať po jeho boku. Je úžasné ho sledovať," doplnil rozohrávač Thunder Victor Oladipo.

Sumáre NBA:

Orlando – Oklahoma City 106:114 po predĺžení (18:20, 31:24, 33:28, 20:30 – 4:12)Najviac bodov: Fournier 24, Ross 23 (5 trojok), A. Gordon 13 – Westbrook 57 (13 doskokov, 11 asistencií), Kanter 17 (10 doskokov), Oladipo 13Philadelphia – Atlanta 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)Najviac bodov: Holmes 25, Šarič 15, McConnell 13 – D. Howard 22 (20 doskokov), T. Hardaway ml. a Bazemore po 19Boston – Milwaukee 100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)Najviac bodov: I. Thomas 32 (5 trojok), Crowder 13, Bradley 12 (10 doskokov) – Antetokunmpo 22, Middleton 19, Brogdon a Monroe po 16New York – Miami 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)Najviac bodov: Porziňgis 20, Hernangómez 12, Lee 10 – Dragič 20, James Johnson 18, Josh Richardson 17Toronto – Charlotte 106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)Najviac bodov: DeRozan 28, Joseph 18, Valančiunas 14 (15 doskokov) – Belinelli 21, K. Walker 19, Marvin Williams 18 (12 doskokov)Memphis – Indiana 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)Najviac bodov: Conley 36 (7 trojok), V. Carter 21, Z. Randolph 17 – George 22, Brooks 18, Th. Young 16 (13 doskokov)New Orleans – Dallas 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)Najviac bodov: Davis 30 (13 doskokov), Cousins 29 (16 doskokov), Jrue Holiday 18 – Nowitzki 23, H. Barnes 19, Seth Curry 18San Antonio – Golden State 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)Najviac bodov: K. Leonard 19, P. Gasol 18, Aldridge 17 – Stephen Curry 29 (11 asistencií), K. Thompson 23, David West 15Los Angeles Clippers – Washington 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)Najviac bodov: Redick 31 (7 trojok), Paul 27 (13 asistencií), Griffin 26 (10 doskokov) – Wall 41, Beal 27 (5 trojok), Markieff Morris a Jason Smith po 14Sacramento – Utah 82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)Najviac bodov: McLemore 22, D. Collison 12, Lawson 11 – Hayward 20, Hood 18, Gobert 16 (15 doskokov)