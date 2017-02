Video: Warriors utrpeli už deviatu prehru, Denver s rekordom

Basketbalisti Golden State utrpeli v uplynulom rekordnom ročníku NBA celkovo iba deväť prehier, rovnaký počet ich majú na konte už po 55 dueloch....

NEW YORK 14. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Golden State utrpeli v uplynulom rekordnom ročníku NBA celkovo iba deväť prehier, rovnaký počet ich majú na konte už po 55 dueloch tejto sezóny. V pondelok ťahali za kratší koniec v Denveri, ktorého hráči 24 premenenými trojkami vyrovnali ligový rekord Houstonu z decembra 2016 a zvíťazili presvedčivo 132:110. Nuggets na to stačilo len 40 pokusov.



Trojky sú tradične veľkou zbraňou Warriors, ktorí to bez ostrostrelca Klaya Thompson mali v pondelok spoza oblúka len 8/32, Stephen Curry sám 1/11. Coloradský tím potiahol Španiel Juancho Hernangómez 27 bodmi vrátane šiestich trojok a srbský pivot Nikola Jokič sa zaskvel druhým triple-double v kariére (17 bodov, 21 doskokov, 12 asistencií). .



San Antonio zdolalo Indianu pod jej košmi 110:106 a aj v dvadsiatej sezóne v sérii budú mať Spurs v konečnej tabuľke na konte viac víťazstiev než prehier. Zverenci Gregga Popovicha uspeli v tradične 82-zápasovom ročníku už 42-krát. Krídelník Kawhi Leonard v piatom stretnutí po sebe pokoril 30-bodovú hranicu. Hráči Oklahomy vo Washingtone minuli 24 streleckých pokusov po sebe, a tak nečudo, že zaostávali aj o 34 bodov a napokon prehrali 98:120.



"Nehrali sme dostatočne tvrdo," tvrdí líder Thunder a najlepší strelec NBA Russell Westbrook, ktorého Wizards udržali na 17 bodoch (z hry 5/19). "Naším cieľom bolo zastaviť ho. Prirodzene, keď odseknete hlavu, padne celý tím," komentoval s 23 bodmi najlepší strelec zápasu Markieff Morris.







Sumáre:



Charlotte - Philadelphia 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)



Najviac bodov: K. Walker 29, Batum 16 - Šarič 18 (11 doskokov), Covington 17, McConnell 14



Indiana - San Antonio 106:110 (31:26, 18:23, 30:34, 27:27)



Najviac bodov:George 27, M. Turner 22, Teague 15 - K. Leonard 32, Aldridge 19



Brooklyn - Memphis 103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)



Najviac bodov:Dinwiddie a B. Lopez po 17, Kilpatrick 15 - Conley 32, M. Gasol 19, B. Wright 17



Miami - Orlando 107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 20:29)



Najviac bodov: Waiters 23, Dragič 22, James Johnson 15 - Fournier 24, E. Payton 20, Ibaka 17



Milwaukee - Detroit 102:89 (23:19, 28:15, 26:27, 25:28)



Najviac bodov:Monroe 25 (13 doskokov), Beasley 23, Snell 16 - Marcus Morris 26, Drummond 21 (12 doskokov), Leuer 15 (11 doskokov)



Washington - Oklahoma City 120:98 (38:32, 29:22, 34:19, 19:25)



Najviac bodov: Markieff Morris 23, Beal 22 (6 trojok), Porter 18 (12 doskokov) - Westbrook a Lauvergne po 17, Payne 12



Dallas - Boston 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)



Najviac bodov: Ferrell 20, H. Barnes 19, Nowitzki a Matthews po 18 - I. Thomas 29, Smart 19, Olynyk 15



Denver - Golden State 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)



Najviac bodov: J. Hernangómez 27 (6 trojok, 10 doskokov), Barton 24 (10 doskokov), Nelson 23 (5 trojok) - Durant 25, McCaw 19, Clark 18



Phoenix - New Orleans 108:110 (28:29, 30:24, 22:24, 28:33)



Najviac bodov: Bledsoe 37, D. Booker 21 - A. Davis 24 (10 doskokov), Jrue Holiday 18, Moore a T. Evans po 15



Utah - Los Angeles Clippers 72:88 (19:18, 15:27, 15:31, 23:12)



Najviac bodov: Favors 13, Gobert (14 doskokov) a Exum po 10 - Griffin 26 (10 doskokov), A. Rivers 15, Jamal Crawford 11



Portland - Atlanta 104:109 po predĺžení (28:21, 20:21, 26:33, 23:22 - 7:12)



Najviac bodov: McCollum 26, Lillard 21, Harkless 17 - T. Hardaway ml. 25, Schröder 22, P. Millsap 21