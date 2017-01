Video: Warriors totálne zlyhali, premárnili 24-bodový náskok

NEW YORK 7. januára (WebNoviny.sk) - Podľa amerických médií "kolosálne domáce zlyhanie" predviedli v piatok basketbalisti najofenzívnejšieho tímu NBA Golden State Warriors.



V naoko jasne v ich prospech sa vyvíjajúcom stretnutí proti Memphisu viedli 4:52 min pred koncom tretej štvrtiny suverénne 90:66, ale ani 24-bodový náskok v takejto pokročilej fáze zápasu im napokon nestačil na víťazstvo.



V poslednej dvanásťminútovke totiž nastrieľali iba 13 bodov, prehrali ju 13:32 a Grizzlies vyrovnali, aby v predĺžení mohli dokonať skvelý obrat a triumfovať 128:119. Tridsaťpäťročný hosťujúci veterán Zach Randolph nastrieľal 27 bodov, svoje maximum ako náhradník z lavičky od roku 2006.



"Posledná štvrtina bola otrasná. Som vlastne rád, že sme dostali lekciu, aby sme sa poučili a zlepšili. Musíme napraviť niektoré veci, ak chceme byť skutočnými šampiónmi. Ešte nimi nie sme," skonštatoval podľa espn.com krídelník Draymond Green. Ešte o dva body väčší náskok v zápase, ktorý sa napokon skončil ich prehrou, prešustrovali Warriors v apríli 1999 proti Los Angeles Lakers.



Chris Paul sa dvanástimi prihrávkami na kôš podieľal na piatkovom víťazstve losangeleských Clippers v Sacramente 106:98 a dosiahol dôležitý míľnik v kariére stredného rozohrávača - prepracoval sa už do desiatky hráčov s najvyšším počtom asistencií v dejinách NBA. Tridsaťjedenročný tvorca hry ich má aktuálne na konte 7994, o sedem viac než dosiaľ desiaty Rod Strickland. Pred Paulom je teraz najbližšie deviaty Andre Miller (8524), na vrchole rebríčka neohrozene kraľuje John Stockton (15 806).







Orlando - Houston 93:100 (22:19, 30:25, 23:35, 18:21)



Augustin 19, A. Gordon 18, Ibaka 16 (12 doskokov) - R. Anderson 19 (5 trojok), Beverley a E. Gordon po 17



Washington - Minnesota 112:105 (32:29, 24:19, 24:37, 32:20)



Beal 22 (5 trojok), Gortat 19 (10 doskokov), Wall 18 (18 asistencií) - Wiggins 41, Towns 18 (10 doskokov), Dieng 15 (11 doskokov)



Boston - Philadelphia 110:106 (25:23, 26:39, 27:18, 32:26)



Bradley 26 (6 trojok), I. Thomas 24, Horford 19 (12 doskokov) - Embiid 23, Ilyasova 20, Henderson 18



Brooklyn - Cleveland 108:116 (20:24, 19:26, 29:36, 40:30)



Bogdanovič 23 (5 trojok), LeVert 19, B. Lopez 17 - L. James 36, Irving 32, Love 17 (13 doskokov)



Milwaukee - New York 111:116 (33:32, 32:21, 31:30, 15:33)



Antetokunmpo a J. Parker po 25, Monroe 19 - C. Anthony 26 (10 asistencií), Porziňgis 24, Rose 12



Golden State - Memphis 119:128 po predĺžení (34:27, 33:28, 31:24, 13:32 - 8:17)



Stephen Curry 40 (5 trojok), Durant 27 (13 doskokov), K. Thompson 17 - Conley a Z. Randolph (11 doskokov) po 27, M. Gasol 23



Los Angeles Lakers - Miami 127:100 (32:23, 26:33, 32:23, 37:21)



L. Williams 24 (5 trojok), Deng (14 doskokov) a Russell po 19 - Reed 22 (12 doskokov), James Johnson 20, Dragič 16



Sacramento - Los Angeles Clippers 98:106 (29:19, 12:34, 32:22, 25:31)



Cousins 25 (11 doskokov), D. Collison 20, Gay 18 - A. Rivers 24, D. Jordan 20, Redick 19 (5 trojok)