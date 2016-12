Video: Warriors otočili zápas, Clippers zdolali San Antonio

O celkovo 58 bodov a 25 doskokov Los Angeles Clippers sa postarali basketbalisti z lavičky a Kalifornčania vo štvrtkovom šlágri Západnej konferencie....

NEW YORK 23. decembra (WebNoviny.sk) - O celkovo 58 bodov a 25 doskokov Los Angeles Clippers sa postarali basketbalisti z lavičky a Kalifornčania vo štvrtkovom šlágri Západnej konferencie NBA zdolali San Antonio 106:101. Spurs utrpeli šiestu prehru v ročníku.



Šieste víťazstvo v sérii dosiahli hráči Golden State Warriors, a to na palubovke Brooklynu 117:101. Kevin Durant bol s 26 bodmi streleckým lídrom hostí, ktorým vôbec nevyšiel prvý polčas. Prehrali ho 49:65, druhý však ovládli rozdielom 32 bodov.



"V prvej polovici zápasu sme predovšetkým spravili mnoho chýb v obrane. Nijaká komunikácia, veľa nedorozumení. Možno za to môže presun alebo časové pásmo, ale nebola to naša zvyčajná hra," skonštatoval gruzínsky pivot Zaza Pačulia, ktorý sa blysol sezónnym maximom 15 bodmi a tiež 14 doskokmi.







Sumáre:



Indiana - Boston 102:109 (31:22, 9:29, 27:26, 35:32)



Najviac bodov: Teague 31, George a CJ Miles po 19 - I. Thomas 28, Crowder a Bradley po 15



Brooklyn - Golden State 101:117 (34:33, 31:16, 19:39, 17:29)



Najviac bodov: B. Lopez 28, Kilpatrick 14, Hollis-Jefferson 13 - Durant 26, K. Thompson 23 (5 trojok), Stephen Curry a Pačulia (14 doskokov) po 15



New York - Orlando 106:95 (27:19, 30:28, 24:25, 25:23)



Najviac bodov: Rose 19, C. Anthony a W. Hernangómez po 15 - Ibaka 23 (10 doskokov), Fournier 21



Miami - Los Angeles Lakers 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)



Najviac bodov: Whiteside (13 doskokov) a Winslow (13 doskokov) po 23, Dragič 21 - L. Williams 27, N. Young 20 (5 trojok), Russell 17



Los Angeles Clippers - San Antonio 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28)



Najviac bodov: Paul 19, Speights 14, Felton 13 - K. Leonard 27, P. Gasol 21, Danny Green a Aldridge po 10