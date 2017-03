Video: Warriors nečakane zakopli, San Antonio dosiahlo 50. víťazstvo

NEW YORK 9. marca (WebNoviny.sk) - Už v osemnástej sezóne NBA po sebe dosiahli basketbalisti San Antonia päťdesiat víťazstiev. Spurs aj bez svojich oddychujúcich opôr základnej zostavy Kawhia Leonarda a LaMarcusa Aldridgea zdolali v stredu Sacramento 114:104, hoci prvú štvrtinu prehrali 15:37 a zaostávali až o 28 bodov.Aktuálna víťazná šnúra San Antonia je už deväťzápasová, Sacramentu pripravilo šiestu prehru v sérii. "V polčase to bola skúška charakteru, v ktorej sme obstáli. Mohli sme sa na to vykašľať a pripraviť sa na zajtrajší dôležitejší večer v Oklahome, ale nezmierili sme sa s prehrou. To len dokazuje charakter v tomto kolektíve," skonštatoval rozohrávač Patty Mills. .

Sumáre NBA:

Stephen Curry a Klay Thompson premenili dokopy len 4 zo 17 pokusov za tri body a o Kevina Duranta oslabení Golden State Warriors podľahli na vlastnej palubovke Bostonu 86:99. Hostí potiahol 25 bodmi rozohrávač Isaiah Thomas. Golden State a San Antonio sú jediné dva tímy s istotou účasti v play-off a vo zvyšku základnej časti si to rozdajú o prvú priečku v Západnej konferencii. Tesne navrch majú zatiaľ Warriors.Orlando – Chicago 98:91 (19:22, 24:31, 34:24, 21:14)Najviac bodov: E. Payton 22 (14 doskokov, 14 asistencií), Fournier 20, Ross 14 – J. Butler 21, Jerian Grant 13, Felício 11Atlanta – Brooklyn 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)Najviac bodov: Schröder 31, P. Millsap 24, T. Hardaway ml. 16 – Kilpatrick 27, B. Lopez 18, Lin 16Miami – Charlotte 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)Najviac bodov: Waiters 24 (5 trojok), Dragič 22 (10 asistencií), Babbitt 12 – K. Walker 33 (5 trojok), Batum 16, Marvin Williams 14 (12 doskokov)Houston – Utah 108:115 (22:30, 31:34, 24:20, 31:31)Najviac bodov: Harden 35, Capela 19 (12 doskokov), E. Gordon 14 – Gobert (10 doskokov) a Hayward po 23, Hood 19Indiana – Detroit 115:98 (30:23, 28:27, 32:23, 25:25)Najviac bodov: George 21, Th. Young 18, Miles 15 – T. Harris 22, S. Johnson 17, Leuer 15Milwaukee – New York 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)Najviac bodov: Antetokunmpo 32 (13 doskokov), Middleton 18, Monroe 17 – Rose 26, C. Anthony 16, Porziňgis a Hernangómez (12 doskokov) po 13Minnesota – Los Angeles Clippers 107:91 (31:19, 27:36, 24:13, 25:23)Najviac bodov: Towns 29 (14 doskokov), Wiggins 20, Muhammad 17 – D. Jordan 20 (13 doskokov), Griffin 16, Redick 14New Orleans – Toronto 87:94 (26:22, 20:23, 18:23, 23:26)Najviac bodov: Cousins 25 (10 doskokov), Moore 13, Jordan Crawford 10 – Valančiunas 25 (13 doskokov), DeRozan 14, Ibaka 12San Antonio – Sacramento 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)Najviac bodov: Ginóbili 19, D. Lee 18 (10 doskokov), Mills 17 (10 asistencií) – T. Evans 26, Labissiére 15, Kufos 12 (10 doskokov)Denver – Washington 113:123 (28:35, 22:32, 35:30, 28:26)Najviac bodov: G. Harris 26 (6 trojok), W. Chandler 21, Mason Plumlee 19 (10 doskokov) – Wall 30 (10 asistencií), Beal 23 (5 trojok), Porter 22Golden State – Boston 86:99 (28:25, 22:21, 24:26, 12:27)Najviac bodov: K. Thompson 25, Stephen Curry 23, Draymond Green 13 – I. Thomas 25, Olynyk 17, Bradley 12