Video: Východné pobrežie USA paralyzovala zimná víchrica Stella

Zlé počasie spôsobilo mnoho nehôd

NEW YORK 15. marca (WebNoviny.sk) - Snehová víchrica Stella, ktorá v utorok zasiahla východné pobrežie USA, si doteraz vyžiadala najmenej štyri obete na životoch. Zasiahla oblasť Washingtonu D.C., štáty New York, New Jersey, Pensylvánia, Massachusetts, Connecticut, Man, New Hampshire, Rhode Island i Vermont. Dnes by mala zasiahnuť Nové Anglicko.Výdatné sneženie sprevádzali nápory vetra so silou do 28 metrov za sekundu, nízka teplota a prakticky nulová viditeľnosť. V niektorých štvrtiach New Yorku napadlo takmer 50 centimetrov snehu. .Zlé počasie spôsobilo mnoho dopravných nehôd, ako aj výpadky v dodávkach elektriny, bez ktorej sa ocitlo 200.000 odberných miest. Niektoré mestá na pobreží Atlantického oceánu sú ohrozené vysokými vlnami. Ako informovala televízia CNN, od pondelka do dnes bolo v USA zrušených približne 8800 letov. Stovky ľudí teraz na letiskách čakajú na obnovenie leteckého spojenia.Úrady v štátoch zasiahnutých víchricou zrušili vyučovanie v školách a nepracovali ani mnohé úrady. Svoje zasadnutia zrušila aj newyorská centrála OSN, kde bola na tento deň na pôde Bezpečnostnej rady OSN naplánovaná rozprava o otroctve a obchodovaní s ľuďmi v podmienkach ozbrojených konfliktov.

Pre počasie preložili aj prijatie Merkelovej

Väčšina divadiel na newyorskom Broadwayi napriek hustému sneženiu a problémom, ktoré spôsobuje, nezrušila predstavenia, ktoré sa mali konať večer 14. marca. Ako vysvetlila predsedníčka združenia The Broadway League Sharlotta Martinová, "pre návštevníkov mesta je to šanca vidieť skvelé predstavenia a pre miestnych možnosť zohriať sa v divadelnej sále". Poslednýkrát boli divadlá na Broadwayi kvôli sneženiu zavreté vlani v januári, keď v New Yorku napadlo 67,5 cm snehu.Kvôli nepriaznivému počasiu z utorka na piatok preložili aj prijatie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Bielom dome. V Connecticute v utorok na niekoľko hodín kvôli sneženiu a vetru uzavreli diaľnice a čiastočne zastavili aj železničnú dopravu. V meste New York prerušili lodnú dopravu cez prieliv East River a po rieke Hudson a dočasne bola pozastavená aj premávka zrýchlených vlakov v newyorskom metre. Primátor mesta Bill de Blasio vyzval Newyorčanov, aby nepoužívali vlastné autá.Zimný ráz počasia na východnom pobreží USA, kde do vyčíňania snehovej víchrice Stella stihli rozkvitnúť prvé jarné kvety i stromy, má pretrvať aj v najbližších dňoch.