Video: Vybučaný náhradník vrátil Škótov do hry o postup na svetový šampionát

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - V kvalifikačnej F-skupine o postup na majstrovstvá sveta 2018 vo futbale, v ktorej účinkuje aj slovenská reprezentácia, už iba Anglicko neokúsilo trpkosť prehry. V nedeľu večer po prvý raz podľahlo v aktuálnej kvalifikácii Slovinsko, keď body nechalo na glasgowskom Hampden Parku po porážke 0:1 od Škótska.



Martin nastúpil v 88. minúte .



Do vypršania riadneho hracieho času zostávalo osem minút, keď tréner Gordon Strachan poslal na ihrisko útočníka Chrisa Martina.





Útočník Derby County, momentálne na hosťovaní vo Fulhame, v 88. min peknou krížnou strelou z otočky zabezpečil pre Škótov životne dôležité body v dueli so Slovinskom. Vďaka nim si udržali kontakt v tabuľke s druhým Slovenskom (9 bodov) a tretím Slovinskom (8), keď momentálne majú na konte 7 bodov.



„Bol to pre strelca gólu Martina i pre hráčov sladký moment,“ tlmočil portál BBC vyjadrenie trénera Strachana k rozhodujúcemu momentu. „Každý vie, že sme si zaslúžili vyhrať dnešný zápas,“ dodal. Domáci hrali od začiatku aktívne, nátlakovo, dlho však nevedeli vyťažiť z prevahy gólový efekt.







Škóti si dávali s rozhodnutím na čas, pritom už v prvej časti hry mohli dvakrát skórovať. V oboch šanciach sa ocitol Leigh Griffiths, lenže v jednom prípade trafil žrď a v druhom opečiatkoval brvno. Už sa zdalo, že Slovinci, vo väčšej časti zápasu zatlačení do defenzívy, vydolujú bod. Lenže, našťastie pre Škótov, prišiel Chris Martin.



„Vždy tvrdo bojujeme, za trénera, za nás navzájom a za krajinu. Manažér vložil do každého jedného z nás dôveru. Vedeli sme, že tento zápas musíme vyhrať a vzhľadom na tieto okolnosti to bolo podľa mňa veľmi dobré predstavenie. Môže znamenať pre nás skutočný obrat,“ tešil sa strelec jediného gólu zápasu.



Podľa mnohých nielenže udržal svoju krajinu v hre o postup na svetový šampionát, ale pravdepodobne aj zachránil kožu trénera, ktorý bol v posledných mesiacoch pod veľkým tlakom.



Slovinci netajili sklamanie



Hráča, ktorého pri jeho príchode na trávnik časť obecenstva „vybučala“, o šesť minút neskôr oslavovali fanúšikovia ako hrdinu. „Aj Kenny Dalglish zvykol byť ´vybučaný´. Takisto Alan Hansen. Podobne Gary McAllister. Je to veľký klub, kam sa dostal. Keď sa môžete porovnávať s takými chlapíkmi, potom je to fantastické,“ komentoval situáciu Strachan.





„Museli sme podať mimoriadny výkon vzhľadom na to, že sme hrali proti veľmi dobrému, fyzicky silnému protivníkovi. Hráči urobili všetko, čo sa od nich žiadalo. Dotlačili seba samých do iného levelu. Bol som dostatočne pokojný, vravel som si, čo sa má stať, sa stane,“ vyznal sa po dueli škótsky kormidelník Strachan. „Užil som si počínanie hráčov - ich techniku i mentálnu silu,“ doplnil.



Podľa Strachana bol výkon mužstva pravdepodobne najlepší, aký podali hráči pod jeho vedením. Ten umožnil premiéru v reprezentácii stredopoliarovi Celticu Glasgow Stuartovi Armstrongovi. A o tom, že s ním bol na výsosť spokojný, svedčia aj trénerove slová: „Najlepší škótsky debut v reprezentácii, aký som kedy videl.“





Kým Škóti po zápase jasali, Slovinci netajili sklamanie, vrátane trénera Srečka Katanca: „Neukázali sme to, čo sme mali v úmysle. Nehľadáme alibi, hrali sme pod očakávania. Neboli sme sebavedomí ani agresívni, nemali sme hráča, ktorý by vzal loptu.“ Hostia mali iba málo svetlých okamihov, v útoku neboli nebezpeční a ani v obrane sa to nezaobišlo bez chýb.



Slovinsko v najbližšom kvalifikačnom zápase privíta 10. júna Maltu, Škótsko v rovnaký deň čaká doma britské derby s Anglickom.